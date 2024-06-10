Российская НАСК запланировала ремонт колумбийских Ми-17

Российская НАСК планирует получить контракт на ремонт колумбийских вертолетов Ми-17, закупленных у России в 1996–2009 годах. Ранее НАСК попала под санкции США

Фото: Владислав Ногай / ТАСС

Национальная авиационно-сервисная компания (НАСК, входит в «Ростех») подтвердила готовность выполнить ремонт находящихся на вооружении ВВС Колумбии российских вертолетов Ми-17. Об этом РБК сообщил замгендиректора компании Иван Серов в кулуарах выставки вертолетной индустрии HeliRussia, которая проходит в Москве.

«Колумбийские власти в последнее время поменяли свое мнение — они приняли решение оставлять эту технику у себя. На сегодняшний день идет соответствующая государственная процедура по закупке услуг по капитальному ремонту, и наша организация активно принимает в этом участие совместно с Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Мы планируем заниматься ремонтом этой техники. У нас соответствующее решение принято», — отметил Серов.

Сроки заключения нового контракта на обслуживание техники он не назвал — «как только они пройдут свои внутренние государственные процедуры».

В конце мая депутат палаты представителей Колумбии Хулио Сизар Триана публиковал в своем аккаунте в соцсети X, предположительно, скриншоты ответа российского посольства о ситуации вокруг колумбийских Ми-17 (российская сторона не подтверждала подлинности документов). Он уточнял, что властям Колумбии было предложено как минимум три альтернативных способа починить вертолеты на территории латиноамериканской страны, «включая возможность провести ремонт на самой базе Толемайда, где и находятся вертолеты».

«Это опровергает версию правительства [Колумбии] о том, что российско-украинская война помешала транспортировке воздушных судов для выполнения техобслуживания и что ремонт на территории Колумбии подразумевал бы риск для безопасности вертолетов», — написал тогда Триана.

Из опубликованных скриншотов ответа посольства следует, что, cогласно подписанному в январе 2023 года допсоглашению между НАСК и Министерством национальной обороны Колумбии, крайний срок для ремонтов был до 30 ноября 2023 года. Но министерство не передало российской стороне вертолеты и запчасти для ремонтов. При этом сами контракты считаются действующими «до полного исполнения обязательств всех сторон», говорится в тексте скриншотов.

Посольство также предупредило, что Россия может инициировать международное арбитражное разбирательство против Министерства обороны для решения конфликта. «Но с нашей точки зрения, стороны еще не исчерпали возможность решения вопроса путем диалога», — говорится в документе.

Вместе с тем колумбийские власти ранее заявляли, что не могут оплатить ремонт этих вертолетов, так как НАСК попала под санкции США в январе 2023 года.

В пресс-службе «Ростеха» отказались от комментариев РБК. Запросы были также направлены в МИД России, в посольство России в Колумбии и Министерство национальной обороны Колумбии.