Власти назвали причину взрыва на ракетном заводе в Анкаре

Взрыв произошел утром в небольшом здании, стоящем на расстоянии от остальных строений завода. Предварительно причиной стала детонация взрывчатки при ее производстве. Есть погибшие и пострадавшие, прокуратура начала расследование

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Взрыв на ракетном заводе близ Анкары произошел в результате неконтролируемой химической реакции во время производства взрывчатки, пятеро рабочих погибли, заявил губернатор турецкой столицы Васип Шахин. Об этом пишет TRT Haber.

«Спасатели добрались до всех людей под завалами, раненых нет», — добавил он.

Генпрокуратура начала расследование инцидента.

Министерство нацобороны отметило, что здания завода из-за специфики производства находятся на отдалении друг от друга, а так как взрыв произошел в небольшом здании, он не повлиял на остальное производство.

В министерстве также прокомментировали сведения о том, что погибшие рабочие были неопытны: «Это постоянно работающая фабрика, а не место, которое внезапно начало работать. Возможно, были наняты новые рабочие, но это фабрика, которая работает с незапамятных времен».

Завод расположен в районе Эльмадаг, который находится к востоку от города в провинции Анкара. Он выполняет заказы для нужд МВД и Минобороны Турции.

Детонация произошла в 8:44 по местному времени (совпадает с московским). Грохот услышали жители близлежащих населенных пунктов, несколько пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.