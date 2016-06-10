Курдские боевики объявили Турцию небезопасной страной для туристов

Организация «Ястребы свободы Курдистана» опубликовала на своем сайте заявление, в котором взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле 7 июня, унесший жизни более 10 человек. В заявлении организация объяснила свои действия местью за воздушный удар, который турецкая армия нанесла по позициям курдов на юго-востоке страны.
«Мы предупреждаем туристов. Иностранцы не наша цель, но Турция больше не является безопасной страной для них», — утверждается в заявлении.
Взрыв в стамбульском районе Везнеджлиер произошел 7 июня. Рядом с полицейским автобусом взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате нападения погибли 11 человек — семеро полицейских и четверо гражданских.
Группировка «Ястребы свободы Курдистана» была образована в 2004 году. Она выделилась из Рабочей партии Курдистана (РПК) из-за несогласия с политикой переговоров с турецкими властями. За 10 лет она совершила несколько десятков терактов, крупнейшими из которых стали два взрыва в Анкаре.
За этот год в Турции произошло уже 12 крупных терактов. Нападения устраивали как боевики Рабочей партии Курдистана, так и террористы «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).Именно РПК взяла на себя ответственность за взрыв 12 мая в районе Санчактепе. Тогда заминированный автомобиль взорвался возле автобуса, который перевозил турецких военных. В результате нападения никто не погиб, однако семь человек получили ранения.