Курдские боевики объявили Турцию небезопасной страной для туристов

Курдские боевики взяли ответственность за недавний теракт в Стамбуле и предупредили иностранных туристов о том, что Турция перестала быть для них безопасной страной

На месте взрыва заминированного автомобиля в Стамбуле. 7 июня 2016 года (Фото: EPA/Vostock-Photo)

Организация «Ястребы свободы Курдистана» опубликовала на своем сайте заявление, в котором взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле 7 июня, унесший жизни более 10 человек. В заявлении организация объяснила свои действия местью за воздушный удар, который турецкая армия нанесла по позициям курдов на юго-востоке страны.

«Мы предупреждаем туристов. Иностранцы не наша цель, но Турция больше не является безопасной страной для них», — утверждается в заявлении.

Взрыв в стамбульском районе Везнеджлиер произошел 7 июня. Рядом с полицейским автобусом взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате нападения погибли 11 человек — семеро полицейских и четверо гражданских.

Группировка «Ястребы свободы Курдистана» была образована в 2004 году. Она выделилась из Рабочей партии Курдистана (РПК) из-за несогласия с политикой переговоров с турецкими властями. За 10 лет она совершила несколько десятков терактов, крупнейшими из которых стали два взрыва в Анкаре.

За этот год в Турции произошло уже 12 крупных терактов. Нападения устраивали как боевики Рабочей партии Курдистана, так и террористы «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации).

Именно РПК взяла на себя ответственность за взрыв 12 мая в районе Санчактепе. Тогда заминированный автомобиль взорвался возле автобуса, который перевозил турецких военных. В результате нападения никто не погиб, однако семь человек получили ранения.