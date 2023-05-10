В Финляндии решили продать бывший «военный» остров у границы с Россией

Остров Ранкки в течение почти ста лет был одной из военных баз Финляндии в Финском заливе, на нем еще есть остатки военных сооружений. Для туристов его открыли после продажи в частные руки

Фото: Google Maps

Хозяин острова в Финском заливе, на котором ранее располагались Вооруженные силы Финляндии, решил продать его за €7,9 млн, сообщает издание Yle.

Остров Ранкки был закрыт для посещения туристам и гражданским с 1916 года. На нем базировались подразделения армии и флота Финляндии, до сих пор на острове сохранились некоторые из военных сооружений. В 2015 году правительство решило продать его, и хозяином острова стал предприниматель Исмо Рятю. Покупка обошлась ему в €700 тыс.

Остров расположен в пяти километрах от города Котка. Кроме Ранкки на продажу выставлен также остров Кирконмаа, им тоже владеет Рятю. Это более крупный остров, однако его цена в публикации не названа.

Рятю объяснил, почему цена острова выросла так сильно, практически в десять раз.

«Мы вложили значительные средства в острова: в настоящее время на продажу выставлено сто предварительно зонированных участков. Кроме того, все здания на острове, которые в настоящее время утепляются, имеют геотермальное отопление», — пояснил он.

Предприниматель, который занимался туристическим бизнесом, объяснил, что его трое сыновей, ставших партнерами, не хотят больше заниматься туризмом. Рятю ожидает, что острова будут проданы к концу года, ими уже активно интересуются покупатели.

В конце апреля власти Шотландии выставили на продажу остров Барлокко за 150 тыс. фунтов стерлингов ($186 тыс.).

Барлокко располагается в графстве Дамфрис и Галлоуэй и является самым западным островом в заливе Флинт. Его площадь составляет 25 акров (около 100 тыс. кв. м). На западной стороне есть галечный пляж, где можно пришвартовать лодку, а во время отлива до Барлокко можно добраться пешком или на тракторе. На острове нет построек и жилых домов, отсутствует водоснабжение. В зимние месяцы водой наполняется пруд, благодаря которому можно обеспечить водой домашний скот и диких животных.

Согласно объявлению, остров находится на территории так называемого «участка особого научного интереса», то есть шотландские власти считают его примечательным своей флорой, фауной или рельефом.



Как сообщает The New York Times, у острова уже есть около 50 потенциальных покупателей из различных стран, в том числе Италии, Германии, Норвегии и США. Продавец острова не разглашается. Как отметил агент Дэвид Корри, сейчас растет внимание к изменению землепользования и людям, желающим воссоединиться с землей, а это сильно отразилось на рынке недвижимости.