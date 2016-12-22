WSJ узнал о размещении Китаем военного оборудования на спорных островах

Китай установил специальное оборудование, предназначенное для глушения вражеских радаров и систем связи, на своих форпостах на двух островах спорного архипелага Спратли в Южно-Китайском море. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона. Развертывание установок для создания помех произошло в течение последних трех месяцев. Права на эти территории Пекин оспаривает с Малайзией, Вьетнамом, Филиппинами, Тайванем и Брунеем.

Как отмечает WSJ, появление на архипелаге нового военного оборудования усилит позиции Китая в споре за эти острова. Оно также способно помешать проведению в этом регионе операций ВМС США, которые поддерживают других участников территориального спора.

Помимо Китая, в территориальном споре участвуют Филиппины, Вьетнам, Малайзия, Тайвань и Бруней. В архипелаг Спратли входят 14 островов и более сотни рифов, их суммарная площадь составляет менее 200 гектаров. Но они имеют большое значение из-за местоположения: через эту часть Южно-Китайского моря проходят оживленные торговые пути. Кроме того, на шельфе островов сосредоточены большие запасы нефти и газа. Также предметом спора в регионе являются Парасельские острова. Летом 2016 года постоянная палата Третейского суда в Гааге признала претензии Пекина на спорную акваторию в Южно-Китайском море необоснованными. Китайские власти в ответ заявили, что решение международного арбитража не признают.​