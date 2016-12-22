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Сторонник Навального оспорил в КС наказание за участие в акции протеста
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Сторонник Навального оспорил в КС наказание за участие в акции протеста
Политика, 04:01
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Сторонник Навального оспорил в КС наказание за участие в акции протеста
Участник акции протеста в Санкт-Петербурге оспорил в Конституционном суде норму Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), позволяющую арестовывать за повторное нарушение закона о митингах
Столкновение участников акции протеста против коррупции с полицейскими. 12 июня 2017 года (Фото: Виктор Кручинин / ТАСС)

Как сообщает газета «Коммерсантъ», Андрей Жексимбаев направил жалобу в Конституционный суд, в которой оспорил норму КоАП, которая предусматривает административный арест за повторное нарушение закона на митингах, не повлекшее за собой причинение вреда или угрозы безопасности. Сам Жексимбаев оказался под арестом, поскольку был уличен полицией в участии в двух протестных акциях — 12 июня и 8 октября 2017 года.

Юристы Жексимбаева в своей жалобе указали, что поскольку совершенное им правонарушение не повлекло за собой негативных последствий, арест, мотивированный неоднократностью его совершения, «выходит за границы конституционно допустимого».

Фоторепортаж с акции протеста в Москве Еще 20 фото
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При этом истцы указывают, что Конституционный суд уже рассматривал данный вопрос в деле Ильдара Дадина, который был осужден по ст. 212.1 УК России за неоднократные нарушения законодательства о митингах. Тогда КС велел освободить Дадина и рекомендовал уточнить спорную норму, однако Минюст и Госдума этого не сделали.

Помимо этого Жексимбаев указывает, что дела об административном правонарушении во время митинга должны рассматриваться по месту их совершения. Между тем опыт июньских задержаний на акции Навального показывает, что людей отправляли в суды всех районов Санкт-Петербурга. В этой связи юристы попросили КС уточнить, где именно могут рассматриваться дела, поскольку в КоАП этот вопрос не прописан.

Акция протеста сторонников Навального в Москве. Фоторепортаж Еще 10 фото
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Сторона Жексимбаева в своем иске сослалась в том числе и на позицию Европейского суда по правам человека, который отмечал, что даже в случае несанкционированных публичных мероприятий вмешательство в реализацию права на свободу мирных собраний не может считаться необходимым.

Ильдар Дадин — единственный осужденный по ст. 212.1 УК России. В декабре 2015 года он был приговорен к трем годам лишения свободы. Из колонии он вышел в феврале 2017 года после отмены приговора президиумом Верховного суда.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Конституционный суд , Ильдар Дадин
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