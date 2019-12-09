Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»

Общий ущерб экономике Украины от «агрессии» России составляет от $50 до $150 млрд. Из-за расположенного на не подконтрольных Киеву территориях госимущества в Крыму и Донбассе страна потеряла до 85 млрд грн (около $3,6 млрд)

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

С 2014 по 2015 год ущерб экономики Украины от «российской агрессии» составил 15–20% от ВПП. Такую оценку привел в Facebook министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.

Согласно статистике, которая имеется в распоряжении министра, общие потери Украины составили от $50 до $150 млрд. Милованов добавил, что, по подсчетам Андерса Аслунда, профессора Джорджтаунского университета, специализирующегося на экономике России и Украины, ущерб составляет около $100 млрд.

По словам министра, только на расположенном на подконтрольных Киеву территориях (Крым и Донбасс) госимуществе экономика Украины потеряла около 85 млрд грн (примерно $3,6 млрд).

Он уточнил, что: