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Политика ,  
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Власти Украины оценили ущерб из-за «российской агрессии»
Общий ущерб экономике Украины от «агрессии» России составляет от $50 до $150 млрд. Из-за расположенного на не подконтрольных Киеву территориях госимущества в Крыму и Донбассе страна потеряла до 85 млрд грн (около $3,6 млрд)
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

С 2014 по 2015 год ущерб экономики Украины от «российской агрессии» составил 15–20% от ВПП. Такую оценку привел в Facebook министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов.

Согласно статистике, которая имеется в распоряжении министра, общие потери Украины составили от $50 до $150 млрд. Милованов добавил, что, по подсчетам Андерса Аслунда, профессора Джорджтаунского университета, специализирующегося на экономике России и Украины, ущерб составляет около $100 млрд.

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Экс-министр экономики Украины назвал потери Киева от блокады Крыма

По словам министра, только на расположенном на подконтрольных Киеву территориях (Крым и Донбасс) госимуществе экономика Украины потеряла около 85 млрд грн (примерно $3,6 млрд).

Он уточнил, что:

  • на территории Крыма и Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов госимущества, остаточная стоимость которых составляет 46 млрд грн (около $1,9 млрд);
  • в Донецкой области почти 120 тыс. таких объектов, их остаточная стоимость оценивается в 33 млрд грн;
  • почти 70 тыс. принадлежащих властям Украины объектов остаточной стоимостью 23 млрд грн находится в Луганской области.

Сославшись на информацию украинского Фонда государственного имущества, Милованов заключил, что около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположено на не подконтрольных Киеву территориях.

В сентябре бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за блокады Крыма Украина ежегодно теряет примерно $1 млрд. «Насколько я помню, больше $300 млн — от экспорта электроэнергии и больше $600 млн — от экспорта сельскохозяйственных продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области — юга Украины», — пояснил Суслов и сообщил, что этот рынок перешел к фермерам Ставрополья и Кубани.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Украина, бюджетные потери, Крым, Донбасс
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