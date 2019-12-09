«Наказание унизительно для Путина, который лично контролировал расходование десятков миллиардов долларов на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года. Его усилия были направлены на то, чтобы восстановить имидж России как спортивной сверхдержавы, утерянный после распада СССР. После того как Россия заняла первое место в Сочи, в самой дорогой зимней Олимпиаде в истории стоимостью не менее $50 млрд, она была лишена 13 из своих 33 медалей из-за допингового скандала. <...>

Кремль отрицает все обвинения, называя их очередной антироссийской кампанией».

Zweites Deutsches Fernsehen, Германия

«Полтора года назад Международный олимпийский комитет (МОК) объявил дело России законченным: через три дня после окончания зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане МОК отменил свой запрет в отношении России. Организация во главе с Томасом Бахом хотела наконец забыть о скандалах и вернуться к блеску и гламуру международного спорта. Но Россия продолжала обманывать.

<...>

Наказание в отношении России кажется неизбежным, манипуляции с пробами слишком наглые, чтобы действовать мягко. Определяющей будет жесткость санкций. Глава МОК Томас Бах считается доброжелателем президента России Владимира Путина и не является сторонником коллективного наказания. Например, в 2017 году МОК предпочел пожизненно наказать бывшего министра спорта России Виталия Мутко как одного из якобы главных виновников в российской допинговой системе на Олимпийских играх. Между тем вскоре решение было отменено международным спортивным судом CAS, а Мутко, будучи вице-премьером, продолжает находиться рядом с Путиным на самом верху российского политического эстеблишмента».

The Wall Street Journal, США

«Это соревнование между соревнованиями — каждые пару лет проходят кровавые битвы за то, чтобы позволить России вернуться на Олимпиаду. <...> Для России спортивное величие — мощный инструмент для поднятия патриотизма со времен холодной войны. И российский премьер Дмитрий Медведев признал его наличие, однако покритиковав то, что он назвал избыточным наказанием.

<...> Решение об отстранении станет ударом по спортивным амбициям России (материал опубликован 8 декабря. — РБК). В конце 2000-х годов Россия сделала международные спортивные соревнования ключевой частью программы по улучшению своего имиджа за рубежом. Страна принимала зимние Олимпийские игры 2014 года и чемпионат мира по футболу 2018 года. Президент России Владимир Путин сделал себя лицом этой борьбы, подписав бюджет в размере $50 млрд для Сочи и лично встретившись с чиновниками ФИФА, чтобы обеспечить проведение чемпионата мира».

USA Today, США

«Чиновники олимпийского движения хотят, чтобы вы знали, что они возмущены последними попытками России обмануть систему. Конечно, не настолько, чтобы что-то предпринять. Но тем не менее возмущены.

Всемирное антидопинговое агентство единогласно проголосовало за то, чтобы запретить России участие в международных соревнованиях сроком на четыре года в качестве наказания за допинг. <...> Однако прочтите написанное мелким шрифтом, и вы увидите, что решение — это дымовая завеса, которая скрывает заискивание перед Россией, разрешая участие «чистым спортсменам». Это не тот полный запрет, к которому призывали многие, кто действительно заботится о борьбе с допингом, а скорее фарс, который позволяет России участвовать во всех крупнейших соревнованиях, хотя и без своего флага и гимна.

<...> Российская антидопинговая система не изменится. Да и зачем ей это, если можно и дальше продолжать выставлять олимпийских чиновников идиотами, когда твои решения не приводят к реальным последствиям».

The New York Times, США

«Многих возмутила лживость России, учитывая все усилия по реабилитации имиджа страны, предпринятые после того, как разоблачители помогли распутать тщательно спланированную и в конечном счете успешную схему, в которой российские антидопинговые эксперты и сотрудники разведывательной службы страны тайно заменили образцы мочи, испорченные допинговыми препаратами, на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

<...>

В то время как давление на Россию усиливается извне, внутри страны идет пропагандистская кампания, которая пытается представить результаты расследования еще одним заговором Запада».