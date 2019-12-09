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«Наказание унизительно для Путина»: западные СМИ — о решении WADA
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от участия в соревнованиях на 4 года. Поводом стало подозрение в манипуляции данными московской антидопинговой лаборатории. Что пишут об этом западные СМИ — в обзоре РБК
Фото: David Goldman / AP

The Washington Post, США

«Наказание сурово, но соответствует дерзости преступления: Россию снова поймали на манипулировании данными, очернении разоблачителя и введении в заблуждение остального мира. Исполнительный комитет должен наказать Россию, но пощадить отдельных спортсменов, которые чисты, позволив им соревноваться без флага или гимна.

<...> Мир не должен наказывать упорно тренирующихся российских спортсменов, которые чисты и не являются частью беспорядка, созданного своим правительством. Но четырехлетнее отстранение России — не слишком суровое наказание в сложившихся обстоятельствах. Как заявили в МОК, российские манипуляции с пробами «подрывают доверие к спорту и оскорбляют спортивное движение во всем мире».

Санкции WADA против России. Что важно знать

Bloomberg, США

«Наказание унизительно для Путина, который лично контролировал расходование десятков миллиардов долларов на проведение зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи и чемпионата мира по футболу 2018 года. Его усилия были направлены на то, чтобы восстановить имидж России как спортивной сверхдержавы, утерянный после распада СССР. После того как Россия заняла первое место в Сочи, в самой дорогой зимней Олимпиаде в истории стоимостью не менее $50 млрд, она была лишена 13 из своих 33 медалей из-за допингового скандала. <...>

Кремль отрицает все обвинения, называя их очередной антироссийской кампанией».

Фотогалерея 
Спортивный анализ: как принимали допинг и боролись с ним

Zweites Deutsches Fernsehen, Германия

«Полтора года назад Международный олимпийский комитет (МОК) объявил дело России законченным: через три дня после окончания зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане МОК отменил свой запрет в отношении России. Организация во главе с Томасом Бахом хотела наконец забыть о скандалах и вернуться к блеску и гламуру международного спорта. Но Россия продолжала обманывать.

<...>

Наказание в отношении России кажется неизбежным, манипуляции с пробами слишком наглые, чтобы действовать мягко. Определяющей будет жесткость санкций. Глава МОК Томас Бах считается доброжелателем президента России Владимира Путина и не является сторонником коллективного наказания. Например, в 2017 году МОК предпочел пожизненно наказать бывшего министра спорта России Виталия Мутко как одного из якобы главных виновников в российской допинговой системе на Олимпийских играх. Между тем вскоре решение было отменено международным спортивным судом CAS, а Мутко, будучи вице-премьером, продолжает находиться рядом с Путиным на самом верху российского политического эстеблишмента».

The Wall Street Journal, США

«Это соревнование между соревнованиями — каждые пару лет проходят кровавые битвы за то, чтобы позволить России вернуться на Олимпиаду. <...> Для России спортивное величие — мощный инструмент для поднятия патриотизма со времен холодной войны. И российский премьер Дмитрий Медведев признал его наличие, однако покритиковав то, что он назвал избыточным наказанием.

<...> Решение об отстранении станет ударом по спортивным амбициям России (материал опубликован 8 декабря. — РБК). В конце 2000-х годов Россия сделала международные спортивные соревнования ключевой частью программы по улучшению своего имиджа за рубежом. Страна принимала зимние Олимпийские игры 2014 года и чемпионат мира по футболу 2018 года. Президент России Владимир Путин сделал себя лицом этой борьбы, подписав бюджет в размере $50 млрд для Сочи и лично встретившись с чиновниками ФИФА, чтобы обеспечить проведение чемпионата мира».

USA Today, США

«Чиновники олимпийского движения хотят, чтобы вы знали, что они возмущены последними попытками России обмануть систему. Конечно, не настолько, чтобы что-то предпринять. Но тем не менее возмущены.

Всемирное антидопинговое агентство единогласно проголосовало за то, чтобы запретить России участие в международных соревнованиях сроком на четыре года в качестве наказания за допинг. <...> Однако прочтите написанное мелким шрифтом, и вы увидите, что решение — это дымовая завеса, которая скрывает заискивание перед Россией, разрешая участие «чистым спортсменам». Это не тот полный запрет, к которому призывали многие, кто действительно заботится о борьбе с допингом, а скорее фарс, который позволяет России участвовать во всех крупнейших соревнованиях, хотя и без своего флага и гимна.

<...> Российская антидопинговая система не изменится. Да и зачем ей это, если можно и дальше продолжать выставлять олимпийских чиновников идиотами, когда твои решения не приводят к реальным последствиям».

The New York Times, США

«Многих возмутила лживость России, учитывая все усилия по реабилитации имиджа страны, предпринятые после того, как разоблачители помогли распутать тщательно спланированную и в конечном счете успешную схему, в которой российские антидопинговые эксперты и сотрудники разведывательной службы страны тайно заменили образцы мочи, испорченные допинговыми препаратами, на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

<...>

В то время как давление на Россию усиливается извне, внутри страны идет пропагандистская кампания, которая пытается представить результаты расследования еще одним заговором Запада».

Автор: Юлия Сапронова
Теги: WADA, допинг
РБК
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