Дипломат рассказал о «прослойке» сторонников ядерного оружия для Украины

Член Совета Пагуошского движения, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Бацанов рассказал РБК, как решался вопрос с выводом ядерного оружия с Украины после распада СССР

Сергей Бацанов (Фото: OPCW)

После распада СССР Украина заявляла о безъядерном статусе, но Будапештский меморандум был нужен для того, чтобы успокоить людей во власти, которые настаивали на сохранении в стране ядерного оружия. Об этом в беседе с РБК заявил член Совета Пагуошского движения ученых, чрезвычайный и полномочный посол Сергей Бацанов.

Он обратил внимание на то, что в Декларации о государственном суверенитете 1990 года Украина заявила, что намерена стать в будущем «постоянно нейтральным государством, не участвующим в военных блоках и соблюдающим три неядерных принципа: не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие».

«Вскоре после распада СССР в разных бывших республиках проходили совещания в формате СНГ, на которых Украина заявляла об обязательствах не иметь никакого ядерного оружия. Потом возник вопрос о деньгах за отказ от ядерного оружия, потом вопрос о компенсациях и гарантиях», — вспоминает Бацанов.

«У меня тогда оставались друзья в украинской дипломатии, и я спрашивал их: «Что вы еще хотите? Вы же и там обязались, и здесь обязались». Они отвечали: «Да, мы все обещали. Но у нас возникла прослойка людей, которые от ядерного оружия отказываться не хотят. И мы хотели бы им глотку заткнуть еще какими-то обязательствами по отношению к Украине», — продолжает он. По его словам, такие обязательства были закреплены в 1994 году в Будапештском меморандуме.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, или Будапештский меморандум — документ, который Великобритания, Россия, США и Украина подписали 5 декабря 1994 года. В соответствии с ним Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали ей безопасность. Согласно документу, «стороны подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины» (п. 2).

«Когда украинцы приняли свою Декларацию независимости, они потребовали от Москвы вывести ядерное оружие с территории Украины. Наши военные были близки к шоковому состоянию. А потом все повернулось наоборот: Киев стал говорить, что это украинское оружие и отдавать он его не может», — рассказал дипломат. По его словам, у Киева была часть военного ядерно-промышленного комплекса, однако обслуживать боеприпасы и распоряжаться ими он физически не мог.

«Они знали про ядерные объекты на территории России и стали засылать ходоков с целью переманить наших специалистов и позаимствовать какие-то технологии. Это было очень тревожным звоночком. Все это делалось якобы без санкции руководства Украины, на личной основе. Уже тогда создалась какая-то прослойка в руководящих кругах, которая стала обдумывать пути обзаведения ядерным оружием», — утверждает Бацанов.

В последние три года Украина несколько раз говорила о том, что жалеет о заключении Будапештского меморандума. 19 февраля 2022 года, за несколько дней до начала полномасштабных боевых действий, президент Владимир Зеленский заявил, что надо созвать консультации в рамках этого документа. «Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — сказал тогда Зеленский.

В декабре 2024 года по случаю 30-летия меморандума он заявил, что документ «не работал ни одного дня». Месяц спустя в интервью американскому блогеру Лексу Фридману Зеленский заявил, что «надо бы найти всех этих людей, кто это (Будапештский меморандум. — РБК) придумал, и просто посадить в тюрьму».

Сергей Бацанов считает эти слова «не очень чистой пропагандой». По его словам, тогда у украинских государственных структур не было «физической возможности обеспечить не только применение такого оружия, но его сохранение и обслуживание». «Если бы они его не передали, начались бы гигантские проблемы с ядерной безопасностью еще до того, как у кого-то возникла бы мысль о его применении. Ситуация была однозначная: на территории есть ядерное оружие, но ничего сделать они с ним не могут. Даже если бы стали что-то делать, это обернулось бы опасностью для самой же Украины», — резюмировал дипломат.