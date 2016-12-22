СБУ огласила «нарисованные» в Кремле результаты выборов в ДНР и ЛНР

Глава Службы безопасности Украины сообщил «победные» результаты еще не состоявшихся выборов в ДНР и ЛНР, которые намечены на это воскресенье. По утверждению Василия Грицака, цифры «нарисованы» в администрации президента России

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Служба безопасности Украины утверждает, что в ее распоряжении есть результаты еще не состоявшихся выборов, которые в это воскресенье должны пройти в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Цифры огласил на брифинге в Киеве глава спецслужбы Василий Грицак, сообщает украинский телеканал «112». По его словам, результаты голосования «нарисованы» в администрации президента России.

По утверждению Грицака, Россия «имитирует процесс свободного волеизъявления» на не подконтрольных Киеву территориях. «На самом деле как в 2014 году, так и в 2018 году все победители уже определены, и победные цифры уже нарисованы в АП (администрация президента России. — РБК)», — сказал Грицак.

Откуда у него такие данные, глава СБУ не уточнил, подчеркнув лишь, что это «оперативные данные». «Я думаю, это немного спутает карты для тех, кто сидит на неподконтрольной территории и режиссирует эти так называемые выборы. По нашим данным, предварительно уже нарисовали для победы Пушилина в ДНР 55%, Пасечника в ЛНР — 63%. Явку должны показать 70% избирателей», — рассказал Грицак.

На 11 ноября в ДНР и ЛНР намечены выборы глав республик и депутатов парламентов. Первые и пока единственные выборы депутатов народных советов и глав ДНР и ЛНР прошли 2 ноября 2014 года. В Донецке победил Александр Захарченко, в Луганске — Игорь Плотницкий.

После гибели Захарченко в результате теракта 31 августа этого года исполняющим обязанности главы ДНР стал сначала Дмитрий Трапезников, а затем Денис Пушилин. В ЛНР осенью прошлого года произошел конфликт администрации республики с силовиками, который привел к отставке Плотницкого. Временно исполняющим обязанности самопровозглашенной республики стал оппонент Плотницкого из Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР Леонид Пасечник.