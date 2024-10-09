Минобороны: «Искандер-М» нанес удар по дивизиону ЗРК Patriot под Днепром

Минобороны рассказало об ударе по дивизиону Patriot под Днепром

Примерно в 20 км от города Днепр удар российского «Искандер-М» уничтожил пусковую установку ЗРК Patriot и несколько входящих в состав дивизиона машин, еще одна пусковая установка повреждена

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Оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» уничтожил пусковую установку ЗРК Patriot в Днепропетровской области и еще несколько входящих в комплекс машин, еще одна пусковая установка Patriot повреждена, сообщило Минобороны.

Позиции дивизиона располагались в районе Пашеной Балки. Это село находится примерно в 20 км от города Днепр.

«Расчетом ОТРК «Искандер-М» нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК «Патриот» в районе населенного пункта Пашена Балка в Днепропетровской области. В результате удара уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка ЗРК «Патриот» и личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ. Еще одна пусковая установка ЗРК «Патриот» получила повреждения», — говорится в сообщении министерства.

Батарея ЗРК Patriot состоит из силовой установки, радаров, системы управления ракеты, от четырех до восьми пусковых установок, антенно-мачтового сооружения и ракет-перехватчиков (PAC-2 и PAC-3). Стоимость одной батареи составляет около $1,1 млрд, одной ракеты — примерно $4 млн.

О решении поставить системы ПВО Patriot Украине США объявили в декабре 2022 года. Несколько Patriot Киеву передала Германия.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об уничтожении Patriot. Так, в середине мая ударом гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Киеве были уничтожены пять пусковых установок, заявляли в российском военном ведомстве.