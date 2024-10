Журналист рассказал, как Байден обматерил Обаму за политику по Украине

При президентстве Обамы Крым вошел в состав России и начался конфликт на востоке Украины. «They f**** up in 2014», — цитирует журналист Вудворд в своей книге Байдена

Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Джо Байден нецензурно отзывался о других политических лидерах, в том числе экс-президенте США Бараке Обаме и премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, сообщает Assosiated Press. Такие утверждения содержатся в новой книге журналиста Боба Вудворда (автор расследования, которое привело к «Уотергейтскому скандалу») «Война». Книга основана на интервью с непосредственными участниками событий. Она выйдет 15 октября.

«They f**** up in 2014, Barack never took Putin seriously», — якобы сказал Байден своему близкому другу в декабре (можно перевести как «Они облажались в 2014 году, Барак никогда не воспринимал Путина серьезно». — РБК).

Этой весной, по словам Вудворда, американский президент также «разразился тирадой» в адрес Нетаньяху, назвав его «сукиным сыном» и «плохим парнем». Байден обвинил израильского премьера в том, что тот постоянно врет, говоря о том, что собирается убить «всех до единого членов ХАМАС». «Байден сказал ему, что это невозможно, угрожая как в частном порядке, так и публично приостановить поставку наступательного оружия США», — пишет журналист в своей книге. Президента России Владимира Путина Байден называл «воплощением зла».

Обама занимал пост президента США два срока, с 2009 по 2017 год, Байден в это время был вице-президентом.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Украина и западные страны, в том числе США, не признали его итоги. Москва неоднократно заявляла, что тема принадлежности Крыма закрыта.

Обама еще в 2023 году говорил, что многие русскоязычные жители Крыма в 2014 году поддерживали присоединение полуострова к России. По его словам, произошедшее тогда нашло «некоторое понимание в Европе» с учетом того, что большая часть жителей Крыма «были этническими русскими и говорили по-русски». В то же время он подчеркивал, что ситуация тогда отличалась о той, которая продолжается с февраля 2022 года.