Вышедший из СИЗО мэр захватил администрацию Шлиссельбурга
В Шлиссельбурге Ленинградской области мэр города Артем Желудов, выйдя из СИЗО «Кресты», захватил здание администрации города, сообщается на странице Кировского района области во «ВКонтакте».
«Освобожденный из «Крестов» Желудов и его сообщники сегодня в 7:00 утра ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание», — сказано в сообщении.
Желудов заблокировал помещение, «где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией». Администрация обратилась в полицию.
В администрации города Шлиссельбург отказались от комментария из-за проведения следственных действий. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Исполняющий обязанности главы администрации Шлиссельбурга Спартак Чхетия сообщил 47news, что в здание вошли десять человек вместе с Желудовым, «его спутники [были] спортивного вида». Они якобы угрожали проломить головы охране, и та «ретировалась».
На 8:00 было запланировано заседание городского совета депутатов, в итоге оно состоялось в администрации Кировска. Депутаты обсуждали отстранение Желудова с должности. Формальной причиной была названа его неявка на работу: после выхода из СИЗО 5 октября он не появился на рабочем месте.
Представитель Желудова, комментируя захват администрации, сообщил 47news, что он действует строго в правовом поле: в сентябре после представления прокуратуры он был восстановлен в должности.
В июне против Желудова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, до семи лет лишения свободы). Ему вменяют четыре эпизода, которые относятся к 2018–2019 годам, когда Желудов возглавлял администрацию Приладожского сельского поселения того же Кировского района. Он был заключен в «Кресты».
После этого в конце сентября в Шлиссельбурге утвердили в должности врио главы администрации Спартака Чхетию. Сам Желудов рассказывал 47news из заключения, что Шлиссельбург — это город, в котором проблемы копились и не решались «не то что годами, а десятками лет». «Совокупный долг у администрации и городских МУПов более 100 млн руб. при среднем годовом бюджете собственных доходов Шлиссельбурга в 120 млн руб.», — жаловался он.
Подследственный утверждает, что после перехода на новую должность не стал подписывать ряд документов, которые нанесли бы значительный ущерб бюджету. «В результате моей принципиальной позиции бывшие руководители Кировского района (47.news пишет, что речь идет о Михаиле Коломыцеве и Андрее Гардашникове) устроили в отношении меня травлю, замучили проверками со стороны различных контролирующих органов и силовых ведомств», — рассказывал Желудов.
До августа, как пишет 47news, Желудов руководил администрацией Шлиссельбурга, но забрал трудовую книжку и планировал спорить в суде с советом депутатов, который его уволил. Из СИЗО он вышел 5 октября — Ленинградский областной суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.
Следствие по делу о злоупотреблениях продолжается.
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