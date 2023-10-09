Вышедший из СИЗО мэр захватил администрацию Шлиссельбурга

Находившийся до 5 октября в «Крестах» мэр Шлиссельбурга, которому изменили меру пресечения на запрет определенных действий, захватил горадминистрацию с десятком человек спортивного вида, сообщили городские власти

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В Шлиссельбурге Ленинградской области мэр города Артем Желудов, выйдя из СИЗО «Кресты», захватил здание администрации города, сообщается на странице Кировского района области во «ВКонтакте».

«Освобожденный из «Крестов» Желудов и его сообщники сегодня в 7:00 утра ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание», — сказано в сообщении.

Желудов заблокировал помещение, «где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией». Администрация обратилась в полицию.

В администрации города Шлиссельбург отказались от комментария из-за проведения следственных действий. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации Шлиссельбурга Спартак Чхетия сообщил 47news, что в здание вошли десять человек вместе с Желудовым, «его спутники [были] спортивного вида». Они якобы угрожали проломить головы охране, и та «ретировалась».

На 8:00 было запланировано заседание городского совета депутатов, в итоге оно состоялось в администрации Кировска. Депутаты обсуждали отстранение Желудова с должности. Формальной причиной была названа его неявка на работу: после выхода из СИЗО 5 октября он не появился на рабочем месте.

Представитель Желудова, комментируя захват администрации, сообщил 47news, что он действует строго в правовом поле: в сентябре после представления прокуратуры он был восстановлен в должности.