 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Вышедший из СИЗО мэр захватил администрацию Шлиссельбурга

Вышедший из СИЗО «Кресты» мэр захватил администрацию Шлиссельбурга
Находившийся до 5 октября в «Крестах» мэр Шлиссельбурга, которому изменили меру пресечения на запрет определенных действий, захватил горадминистрацию с десятком человек спортивного вида, сообщили городские власти
Фото: kirovskreg / VK
Фото: kirovskreg / VK

В Шлиссельбурге Ленинградской области мэр города Артем Желудов, выйдя из СИЗО «Кресты», захватил здание администрации города, сообщается на странице Кировского района области во «ВКонтакте».

«Освобожденный из «Крестов» Желудов и его сообщники сегодня в 7:00 утра ворвались в администрацию с болгарками и цепями, угрожая расправой, выгнали охрану и забаррикадировали здание», — сказано в сообщении.

Желудов заблокировал помещение, «где хранятся документы, компьютеры и серверы с государственной информацией». Администрация обратилась в полицию.

В администрации города Шлиссельбург отказались от комментария из-за проведения следственных действий. РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Исполняющий обязанности главы администрации Шлиссельбурга Спартак Чхетия сообщил 47news, что в здание вошли десять человек вместе с Желудовым, «его спутники [были] спортивного вида». Они якобы угрожали проломить головы охране, и та «ретировалась».

На 8:00 было запланировано заседание городского совета депутатов, в итоге оно состоялось в администрации Кировска. Депутаты обсуждали отстранение Желудова с должности. Формальной причиной была названа его неявка на работу: после выхода из СИЗО 5 октября он не появился на рабочем месте.

Представитель Желудова, комментируя захват администрации, сообщил 47news, что он действует строго в правовом поле: в сентябре после представления прокуратуры он был восстановлен в должности.

Читайте на РБК Pro
Афгани — лучшая валюта квартала. Как это возможно в рухнувшей экономике
Экономика нищеты: почему российские сотрудники будут все беднее
Не только сон: как правильно отдыхать для восстановления мозга
Какие компании стараются избавиться от людей старше 55 лет

В июне против Желудова возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, до семи лет лишения свободы). Ему вменяют четыре эпизода, которые относятся к 2018–2019 годам, когда Желудов возглавлял администрацию Приладожского сельского поселения того же Кировского района. Он был заключен в «Кресты».

После этого в конце сентября в Шлиссельбурге утвердили в должности врио главы администрации Спартака Чхетию. Сам Желудов рассказывал 47news из заключения, что Шлиссельбург — это город, в котором проблемы копились и не решались «не то что годами, а десятками лет». «Совокупный долг у администрации и городских МУПов более 100 млн руб. при среднем годовом бюджете собственных доходов Шлиссельбурга в 120 млн руб.», — жаловался он.

Подследственный утверждает, что после перехода на новую должность не стал подписывать ряд документов, которые нанесли бы значительный ущерб бюджету. «В результате моей принципиальной позиции бывшие руководители Кировского района (47.news пишет, что речь идет о Михаиле Коломыцеве и Андрее Гардашникове) устроили в отношении меня травлю, замучили проверками со стороны различных контролирующих органов и силовых ведомств», — рассказывал Желудов.

До августа, как пишет 47news, Желудов руководил администрацией Шлиссельбурга, но забрал трудовую книжку и планировал спорить в суде с советом депутатов, который его уволил. Из СИЗО он вышел 5 октября — Ленинградский областной суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.

Следствие по делу о злоупотреблениях продолжается.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Ленинградская область Шлиссельбург экс-мэр захват Администрация
Материалы по теме
Экс-замминистра культуры признала вину в злоупотреблении полномочиями
Общество
Суд вынес первый приговор за злоупотребления при гособоронзаказе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 106,01 (+1,22) Инвестиции, 06 окт, 16:30 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 100,49 (+0,81) Инвестиции, 06 окт, 16:30
Путин утвердил передачу в управление ВТБ 100% акций ОСК Бизнес, 16:34
Число погибших в Газе палестинцев выросло до 560 человек Политика, 16:30
Эксперты сообщили о рекорде сделок с новостройками в Москве и Подмосковье Недвижимость, 16:26
Регулятор Великобритании призвал граждан не работать с Huobi и KuCoin Крипто, 16:26
Холдинг Veon продал «Билайн» и завершил выход из России Бизнес, 16:22
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 16:22
«Фонтанка» узнала о закрытии трех «Угрюмочных» в Петербурге Политика, 16:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Зеленский назначил нового командующего силами теробороны ВСУ Политика, 16:06
В Израиле погиб сын бывшего министра науки страны Политика, 16:01
Россиянка проиграла украинке на старте крупного турнира WTA в Китае Спорт, 15:57
Польские власти передали военным изъятую у посольства России базу отдыха Политика, 15:53
Почему рынок IТ в России демонстрирует быстрый рост Новая экономика, 15:49
В МИДе рассказали о помощи России беженцам из Карабаха Политика, 15:47
Песков заявил об отсутствии угроз для желающих вернуться домой россиян Политика, 15:41