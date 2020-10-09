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Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 90,72
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Рафаэль Надаль в 13-й раз вышел в финал «Ролан Гаррос»
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Рекорд пандемии, переговоры по Карабаху в Москве. Главные новости РБК
Общество, 19:11
В каких регионах губернаторы переболели коронавирусом. Карта
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Собянин назвал следующую неделю в Москве «решающей» для развития пандемии
Общество, 19:10
Новый рекорд биткоина и потеря $140 млн. Главные новости недели
Крипто, 19:05
Собянин усомнился в объективности теории об ослабевшем коронавирусе
Общество, 19:01
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Карта на 9 октября
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Пандемия коронавируса
,
09 окт, 19:11
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В каких регионах губернаторы переболели коронавирусом. Карта
В России растет число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. О своих положительных тестах на COVID-19 сообщают и главы регионов
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