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В Белом доме изначально увидели угрозу Трампу после его звонка Зеленскому
В администрации президента обращались к юристам, чтобы понять последствия после требования Киеву расследовать действия американского гражданина

В Белом доме сразу после разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля увидели возможные негативные последствия для президента. Об этом осведомителю Конгресса рассказал неназванный чиновник президентской администрации, сообщает New York Times. По словам последнего в Белом доме обращались к юристам, чтобы понять, как справиться с возможными проблемами, поскольку понимали, что Трамп нарушил закон, требуя от иностранного руководителя начать расследование в отношении американского гражданина и руководствуясь при этом личными целями.

По словам осведомителя, его собеседника, который якобы был свидетелем телефонного разговора, после услышанного немного трясло. Саму беседу он охарактеризовал как безумие.

Осведомитель, чьи показания были представлены Конгрессу, признал, что разговаривал с несколькими чиновниками Белого дома, которые также делились мнением о том, что Трамп нарушил закон.

В New York Times указывают, что пока неизвестно, показания кого из двух осведомителей были переданы Конгрессу. Ранее сообщалось, что свидетелями согласились стать двое сотрудников разведслужб, получивших информацию о разговоре Трампа.

Изначально оппоненты Трампа говорили о том, что в разговоре с Зеленским американский президент требовал от последнего возобновить антикоррупционное расследование в отношении сына бывшего вице-президента от Демократической партии Джо Байдена Хантера, одно время работавшего на Украине. В ответ Трамп якобы обещал Киеву предоставить военную помощь.

Позже Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора. Как выяснилось, тема Хантера Байдена в нем действительно поднималась, однако военную помощь Киеву президенты не обсуждали.

Тем не менее, в конце сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. В Белом доме действия конгрессменов от Демократической партии назвали незаконными и пообещали никоим образом им не содействовать.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Владимир Зеленский
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