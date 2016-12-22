Суд вынес приговор по делу об убийстве блогера в Парке Горького

Корнея Макарова признали виновным в причинении смерти по неосторожности и назначили ему наказание в виде лишения свободы почти на 2 года. Суд засчитал проведенное им под стражей время за уже отбытое наказание и выпустил на свободу

Корней Макаров (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Замоскворецкий суд Москвы вынес окончательный приговор по делу об убийстве в Парке Горького блогера Станислава Думкина. Обвиняемого Корнея Макарова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначили ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 11 месяцев. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Лиана Ахмедова.

Помимо этого на Макарова возложили ряд обязанностей: не покидать пределы Москвы и не изменять место регистрации без согласия органов, осуществляющих надзор за отбытием наказания, не посещать места проведения культурно-зрелищных, рекламно-коммерческих и спортивно-массовых мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях.

Суд принял решение зачесть время содержания обвиняемого под стражей в срок отбытия наказания из расчета один день в СИЗО за два дня ограничения свободы. Так как Макаров находился под стражей с 29 августа прошлого года по 9 октября этого года, то есть в течение 1 года и 1 месяца, суд освободил обвиняемого и отменил назначенную меру пресечения.

Тем не менее Макаров должен будет выплатить в пользу одного потерпевшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб. и материальный ущерб на 109,7 тыс. руб., а также еще 1 млн руб. в пользу другого потерпевшего. Пресс-секретарь суда уточнила РБК, что потерпевшие — родители убитого.

Петербургский блогер Станислав Думкин скончался в ночь на 13 августа в больнице, после того как его избили в Парке Горького. Позже в Следственном комитете назвали Корнея Макарова подозреваемым в нападении. Он является сыном актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова.