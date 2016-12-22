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Глава Минфина Турции призвал бизнес снизить цены на 10% из-за инфляции
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Глава Минфина Турции призвал бизнес снизить цены на 10% из-за инфляции
Политика, 19:31
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Глава Минфина Турции призвал бизнес снизить цены на 10% из-за инфляции
Снижение цен на 10% поможет замедлить инфляцию, считает глава Минфина Турции Берат Албайрак. Разработанную властями Турции кампанию обязались поддержать некоторые ассоциации предпринимателей и торговые сети
Берат Албайрак (Фото: Mustafa Alkac / Zuma / ТАСС)

Турецкий бизнес должен объявить не менее чем 10%-ю скидку на товары и услуги до конца текущего года, заявил министр финансов Турции Берат Албайрак, объявляя о мерах для борьбы с ускоряющейся инфляцией в стране, сообщает Haberturk. Со своей стороны власти Турции не будут повышать цены на электроэнергию и газ, а также предоставят финансовую поддержку банкам, которые будут кредитовать такие предприятия.

По словам Албайрака, это будет важным шагом в борьбе со «спекулятивным обрушением» лиры, которую с августа ведет правительство Турции.

По словам министра финансов, бизнес не обязан следовать этой рекомендации, однако граждане Турции будут отдавать предпочтение тем магазинам, которые пойдут на этот шаг. ​«Вы должны предпочесть магазины, которые принимают участие в этой кампании», — сказал глава Минфина, выступая в Стамбуле.

Он также обрушился с критикой на магазины, которые занимались «спекуляциями и оппортунизмом», и призвал граждан сообщать по телефону горячей линии о резком повышении цен.

Бизнес, который примет решение участвовать в этой кампании, будет использовать специальный логотип.

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Инициативу властей обещали поддержать Независимая ассоциация промышленников и предпринимателей Турции (MÜSIAD), турецкая ассоциация промышленности и бизнеса (TÜSİAD), а также Союз торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB), а также целый ряд крупный торговых сетей, оперирующих в Турции — Carrefour, BIM, Shock, Migros и Metro, уточняет Haberturk.

По данным Financial Times, из-за финансового кризиса в Турции инфляция за минувший в прошлом месяце достигла почти 25 процентов. МВФ снизил свой прогноз роста ВВП для Турции в 2019 году с 4 до 0,4%.

Берат Албайрак — турецкий политик и зять президента Турции Реджепа Эрдогана. Министром финансов Турции стал в июне 2018 года, до этого занимал пост министра энергетики страны.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Турция , инфляция
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