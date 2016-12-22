Глава Минфина Турции призвал бизнес снизить цены на 10% из-за инфляции

Турецкий бизнес должен объявить не менее чем 10%-ю скидку на товары и услуги до конца текущего года, заявил министр финансов Турции Берат Албайрак, объявляя о мерах для борьбы с ускоряющейся инфляцией в стране, сообщает Haberturk. Со своей стороны власти Турции не будут повышать цены на электроэнергию и газ, а также предоставят финансовую поддержку банкам, которые будут кредитовать такие предприятия.
По словам Албайрака, это будет важным шагом в борьбе со «спекулятивным обрушением» лиры, которую с августа ведет правительство Турции.
По словам министра финансов, бизнес не обязан следовать этой рекомендации, однако граждане Турции будут отдавать предпочтение тем магазинам, которые пойдут на этот шаг. «Вы должны предпочесть магазины, которые принимают участие в этой кампании», — сказал глава Минфина, выступая в Стамбуле.
Он также обрушился с критикой на магазины, которые занимались «спекуляциями и оппортунизмом», и призвал граждан сообщать по телефону горячей линии о резком повышении цен.
Бизнес, который примет решение участвовать в этой кампании, будет использовать специальный логотип.
Инициативу властей обещали поддержать Независимая ассоциация промышленников и предпринимателей Турции (MÜSIAD), турецкая ассоциация промышленности и бизнеса (TÜSİAD), а также Союз торговых палат и товарных бирж Турции (TOBB), а также целый ряд крупный торговых сетей, оперирующих в Турции — Carrefour, BIM, Shock, Migros и Metro, уточняет Haberturk.
По данным Financial Times, из-за финансового кризиса в Турции инфляция за минувший в прошлом месяце достигла почти 25 процентов. МВФ снизил свой прогноз роста ВВП для Турции в 2019 году с 4 до 0,4%.
Берат Албайрак — турецкий политик и зять президента Турции Реджепа Эрдогана. Министром финансов Турции стал в июне 2018 года, до этого занимал пост министра энергетики страны.