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Акционер ЮКОСа попросил гражданство Израиля
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Акционер ЮКОСа попросил гражданство Израиля
Политика, 09 окт 2003, 20:19
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Акционер ЮКОСа попросил гражданство Израиля
Один из акционеров НК "ЮКОС", ректор Российского гуманитарного университета Леонид Невзлин обратился в министерство внутренних дел Израиля с ходатайством о предоставлении ему гражданства, сообщила сегодня израильская газета "Едиот Ахронот". Прошение Л.Невзлина в израильское МВД передал его представитель.

В посольстве Израиля в РФ интернет-изданию "Утро" сообщили, что о прошении Л.Невзлина узнали из сообщений СМИ, отметив, что дела о гражданстве не входят в их компетенцию.

Как сообщил РБК пресс-секретарь Л.Невзлина Владимир Пиков, ему не известно о факте подачи Невзлиным прошения о предоставлении израильского гражданства, а также не располагает информацией о его местонахождении.

Напомним, Л.Невзлин находился под пристальным вниманием Генпрокуратуры в связи с делом П.Лебедева. Он и М.Ходорковский в июне были даже вызваны на допрос в Генпрокуратуру.

Л.Невзлин – один из основных акционеров группы "МЕНАТЕП", которая через свою дочернюю компанию YUKOS Universal владеет 61,01% акций ЮКОСа. Кроме Л.Невзлина (8%) акционерами МЕНАТЕПа являются Михаил Ходорковский (9,5%), Платон Лебедев (7%), депутат Владимир Дубов (7%), вице-президент ЮКОСа Михаил Брудно (7%), президент "ЮКОС-Москва" Василий Шахновский (7%).

Пока неизвестно, с чем связана просьба Л.Невзлина о гражданстве, однако напрашивается аналогия с Р.Абрамовичем, крупным олигархом фактически спешно покинувшим РФ из-за боязни стать объектом пристрастных проверок со стороны государственных органов. В настоящее время Р.Абрамович строит свой бизнес и приумножает капиталы в Великобритании.

Теги: Израиль , МВД , ЮКОС , Владимир Дубов
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