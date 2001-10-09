Москвичи не уверены, что в войне виноват бен Ладен

В связи с началом военной операции США и Великобритании против террористов в Афганистане, 8 октября 2001 года РОМИР провел опрос среди москвичей в возрасте от 18 лет и старше по репрезентативной выборке. Объем выборки составил 500 человек. Тема опроса: "Кто, по Вашему мнению, несет основную ответственность за этот военный конфликт?"