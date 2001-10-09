Москвичи не уверены, что в войне виноват бен Ладен

В связи с началом военной операции США и Великобритании против террористов в Афганистане, 8 октября 2001 года РОМИР провел опрос среди москвичей в возрасте от 18 лет и старше по репрезентативной выборке. Объем выборки составил 500 человек. Тема опроса: "Кто, по Вашему мнению, несет основную ответственность за этот военный конфликт?"
По результатам опроса оказалось, что менее 41% респондентов считают, что основную ответственность за развязывание войны несет международный терроризм и лично бен Ладен.
При этом, 25,3% опрошенных уверены, что за эту военную операцию ответственны власти и лично президент США Джордж Буш. Еще 5.2% респондентов обвиняют в этом американское общество в целом.
Около 14% опрошенных готовы возложить ответственность за военную операцию на руководство движения "Талибан". Другие причины назвали 3% опрошенных, а 11,9% затруднились с ответом.