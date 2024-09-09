Полиция Швеции заподозрила диверсию с дронами в крупнейшем аэропорту
В ночь на 9 сентября в районе крупнейшего аэропорта Швеции Стокгольм-Арланда были замечены беспилотники, из-за чего были приостановлены рейсы на вылет и посадку, сообщили в пресс-службе шведской полиции.
«Полиция собирает информацию о произошедшем и начинает предварительное расследование диверсии в аэропорту и нарушений законодательства», — говорится в сообщении.
Там добавили, что около 3:30 по местному времени работа аэропорта возобновилась.
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