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Политика ,  
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Полиция Швеции заподозрила диверсию с дронами в крупнейшем аэропорту

Аэропорт в&nbsp;Стокгольме
Аэропорт в Стокгольме (Фото: Brorsson / Wikipedia)

В ночь на 9 сентября в районе крупнейшего аэропорта Швеции Стокгольм-Арланда были замечены беспилотники, из-за чего были приостановлены рейсы на вылет и посадку, сообщили в пресс-службе шведской полиции.

«Полиция собирает информацию о произошедшем и начинает предварительное расследование диверсии в аэропорту и нарушений законодательства», — говорится в сообщении.

Там добавили, что около 3:30 по местному времени работа аэропорта возобновилась.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Швеция Стокгольм аэропорты беспилотники
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