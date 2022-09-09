Минобороны России сообщило о гибели более 50 военных ВСУ под Харьковым

Помимо этого 120 украинских военных были ранены при ударах по пунктам дислокации бригад ВСУ в районе Харькова. Российские военные также уничтожили РСЗО HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Более 50 украинских военных погибли и 120 человек получили ранения при ударах по пунктам дислокации 127-й и 14-й бригад в районе Харькова. Об этом говорится в брифинге Минобороны России.

Помимо этого у населенного пункта Червоный Донец Харьковской области была уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, сообщает министерство.

Материал дополняется