Мосгоризбирком назвал победителя выборов мэра столицы

Мосгоризбирком подвел итоги выборов мэра столицы по итогам подсчета 100% бюллетеней. По предварительным данным, победу одержал Сергей Собянин, который набрал 51,37% голосов избирателей.

Второе место занял кандидат от РПР-ПАРНАС Алексей Навальный, заручившийся поддержкой 27,24%. На третьем месте коммунист Иван Мельников - 10,69%.

Замыкают список представитель "Яблока" Сергей Митрохин (3,51%), член ЛДПР Михаил Дегтярев (2,86%) и кандидат от "Справедливой России" Николай Левичев (2,79%).

Глава столичной избирательной комиссии Валентин Горбунов подчеркнул, что на дому в этот раз проголосовали лишь 104 тыс. 694 человека - 1,44% от общего числа избирателей. По открепительным удостоверениям проголосовали 3 тыс. 558 человек.

Комментируя требования А.Навального отменить результаты голосования на дому, поскольку там якобы могли быть совершены фальсификации, В.Горбунов категорически отверг подозрения кандидата. "Давайте вовсе отменим результаты на тех участках, где он набрал мало голосов", - заявил председатель комиссии.

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