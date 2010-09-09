Г.Гудков: В борьбе с терроризмом надо включать мозги

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности, член фракции "Справедливая Россия" Геннадий Гудков считает, что с терроризмом надо воевать не только силой, но и включать мозги. По его словам, идейное противостояние с террористическим подпольем провалено.

По словам депутата, власть не в состоянии перекрыть источники, питающие рекрутирование в ряды террористических организаций новых членов. "Несмотря на очевидные успехи в деле уничтожения тех боевиков, которые несколько лет терроризировали жителей северокавказских республик, фактом остается то, что их места в избытке занимают новые террористы", - сказал Г.Гудков.

"Мы не в состоянии проявить должное оперативное искусство, поскольку наши системы правоохраны и безопасности дают регулярные сбои и никакие меры официальных предостережений и засекречивание мероприятий по антитеррористической направленности не дают должного результата", - продолжил Г.Гудков.

По его словам, уровень оперативной работы и выявление преступления на этапе его приготовления сегодня "изрядно хромает". Г.Гудков считает, что если не будут предприняты решительные шаги, направленные на устранение глубинных причин существования терроризма, не удастся контролировать процессы на этапе их зарождения, то никакими силами и способами нельзя будет остановить "открытое проявление чудовищных актов вандализма", которое происходит сегодня по всей стране ежедневно. "Невозможно ловить джинна, выпущенного из бутылки, превращая всю страну в осажденную врагами крепость", - заключил депутат Госдумы.

Утром 9 сентября в 11:20 мск у входа на Центральный рынок Владикавказа террорист-смертник, личность которого установлена, подорвал себя в автомобиле "Волга" (ГАЗ-31105). В результате взрыва погибли 16 человек, более 110 человек получили ранения различной степени тяжести. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).