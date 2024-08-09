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Военная операция на Украине ,  
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Военные раскрыли потери ВСУ в боях в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки боев в Курской области 280 военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Всего с начала атаки украинских военных 6 августа ВСУ потеряли почти тысячу человек. Глава Генштаба России Герасимов доложил Путину, что в нападении в принципе участвовали не более 1 тыс. военнослужащих
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

За последние сутки ВСУ потеряли более 280 военных и 27 единиц бронетехники во время боев в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Среди уничтоженной украинской боевой техники — четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей. Потери есть и в артиллерии — были уничтожены 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 152-мм орудие Д-20.

Общие потери ВСУ на этом направлении Минобороны России оценило в 945 военных и 102 единицы бронетехники. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в ведомстве.

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Фото:John Moore / Getty Images

Бои в приграничных районах Курской области продолжаются третий день, с утра 6 августа. В области введен режим чрезвычайной ситуации, 9 августа власти объявили режим ЧС федерального характера. Жителей города Суджа эвакуируют из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников.

7 августа глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановили. По его словам, в атаке приняли участие около тысячи украинских военных. В тот же день, отметил Герасимов, потери украинских военных составили 315 человек, в том числе 100 — убитыми.

С заявлением о том, что российской армии удалось не допустить продвижение ВСУ в Курской области, выступило Минобороны на следующий день. По состоянию на 8 августа украинская армия потеряла в общей сложности еще 660 военных.

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Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Мир Ландау
Курская область Минобороны ВСУ Украина потери военных
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