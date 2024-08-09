Военные раскрыли потери ВСУ в боях в Курской области
За последние сутки ВСУ потеряли более 280 военных и 27 единиц бронетехники во время боев в приграничных районах Курской области. Об этом сообщило Минобороны.
Среди уничтоженной украинской боевой техники — четыре танка, пять бронетранспортеров, 18 боевых бронированных машин, а также шесть автомобилей. Потери есть и в артиллерии — были уничтожены 155-мм гаубица М777, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Краб» и 152-мм орудие Д-20.
Общие потери ВСУ на этом направлении Минобороны России оценило в 945 военных и 102 единицы бронетехники. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — заключили в ведомстве.
Бои в приграничных районах Курской области продолжаются третий день, с утра 6 августа. В области введен режим чрезвычайной ситуации, 9 августа власти объявили режим ЧС федерального характера. Жителей города Суджа эвакуируют из-за постоянных обстрелов и атак беспилотников.
7 августа глава российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение украинских сил в регионе остановили. По его словам, в атаке приняли участие около тысячи украинских военных. В тот же день, отметил Герасимов, потери украинских военных составили 315 человек, в том числе 100 — убитыми.
С заявлением о том, что российской армии удалось не допустить продвижение ВСУ в Курской области, выступило Минобороны на следующий день. По состоянию на 8 августа украинская армия потеряла в общей сложности еще 660 военных.
Связь и мобильный интернет доступны бесплатно до окончания режима ЧС в восьми районах региона
WP узнала о просьбе Украины к США применять ATACMS для ударов по России
За ночь в Курской области сбили четыре украинские ракеты и четыре беспилотника
На фоне атак ВСУ на границе Курская АЭС работает в штатном режиме
Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.
Командир спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области
Хакеры предприняли массированные DDoS-атаки на три объекта в Курской области
Из Курска в Москву решили пустить дополнительный поезд
Глава курского поселка Коренево: на территории населенного пункта не ведутся боевые действия