«Цели операции туманны». Иностранные СМИ об атаке ВСУ на Курскую область

6 августа ВСУ перешли границу в Суджанском районе Курской области. Минобороны России сообщало, что их продвижение блокировано. Что об этом пишут мировые СМИ — в обзоре РБК

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Бои вокруг Суджи происходят в решающий момент конфликта, крупнейшей сухопутной войны в Европе со времен Второй мировой. Киев обеспокоен тем, что поддержка США может ослабнуть, если республиканец Дональд Трамп победит на президентских выборах в ноябре. Трамп заявил, что положит конец войне. И Россия, и Украина стремятся занять на поле боя максимально сильную позицию для переговоров. Украина хочет сковать российские силы и показать Западу, что она все еще может вести крупные сражения.

Al Jazeera (Катар)

Украинские военные и ранее совершали несколько кратковременных рейдов на территорию России, но фотографии уничтожения российской и украинской техники указывают на то, что на этот раз была проведена значительная военная операция. Цели атаки неясны, но, если бы Украина смогла удержать эту территорию, она получила бы рычаги воздействия на Россию в гипотетических мирных переговорах.

[Однако] военные аналитики скептически относятся к возможности этого вторжения повлиять на ход войны, поскольку у украинских войск нет средств для удержания захваченной территории.

The Guardian (Великобритания)

На этот раз вторжение было проведено украинскими силами, которые использовали комбинацию пехоты, бронетехники, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны в атаке.

Эксперты в основном скептически относятся к целесообразности украинского вторжения в Россию, хотя его ход на местах оказался лучше, чем многие предсказывали два дня назад, и это произошло в то время, когда Киев подвергался растущему давлению на фронте в центральном Донбассе.

Global Times (Китай)

Эксперты предсказывали, что это нападение, несомненно, обострит ситуацию на поле боя и разрушит с таким трудом завоеванные надежды на мирные переговоры, над достижением которых международное сообщество упорно работало.

«Выбор времени для этого нападения в основном был сделан с учетом возможности, представившейся в связи со сменой российского военного руководства и ротацией российских войск на передовой», — сказал Global Times Цуй Хэн, ученый из базирующегося в Шанхае Китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС. «Сейчас, когда западные страны призывают к переговорам с Россией, Украина хочет продемонстрировать свои боевые возможности и решимость на данном этапе, чтобы избежать быстрого отказа», — сказал Цуй.

Spiegel (Германия)

Наступление Украины на российской территории для некоторых немецких политиков означает именно то, чего они боялись после нападения России в феврале 2022 года: эскалации войны.

Депутат бундестага от СДПГ Ральф Штегнер заявил, что события последних нескольких дней еще раз демонстрируют, как необходимо наконец положить конец этой войне, которая каждый день обходится столькими жертвами и разрушениями. Мирное соглашение с гарантиями безопасности для Украины, приемлемое для всех сторон, может быть достигнуто, считает депутат.

Neue Zürcher Zeitung (Швейцария)

В долгосрочной перспективе украинская молниеносная атака не сулит никаких реальных перспектив. Центр тяжести конфликта находится в другом месте — на Донбассе. Именно там украинцам следует сосредоточить свои силы.

В чисто тактическом плане украинские войска показали впечатляющие результаты. Но первые успехи не повторятся автоматически. Эффект неожиданности сошел на нет, и российские войска, оказавшиеся в затруднительном положении, теперь могут реорганизоваться.

France 24 (Франция)

Цели этой операции, мягко говоря, туманны. Украинское правительство дождалось четверга, 8 августа, чтобы дать начало объяснениям. Операция может укрепить позиции Украины во время возможных мирных переговоров с Россией, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк в интервью украинской ежедневной газете Kyiv Independent.

Но это лишь часть истории. «Невозможно точно узнать, каковы причины этого наступления», — уверяет аналитик Глен Грант. По его словам, это может быть операция по уничтожению тыловых баз, используемых Россией в Курской области для бомбардировок Украины, а также наступление с целью захвата или повреждения энергетической инфраструктуры — например газопровода «Суджа», по которому доставляется часть российского газа в Европу, или Курской АЭС.

Что касается Украины, то это, вероятно, подкрепит доводы Киева о том, что США и европейским союзникам не следует опасаться угроз эскалации со стороны Кремля и что ей должно быть позволено вести борьбу с Путиным любым способом, который она сочтет нужным, чтобы ускорить окончание войны.

BBC (Великобритания)

Скорее всего, российские власти воспользуются украинским нападением, чтобы попытаться сплотить российскую общественность вокруг правительства и поддержать официальную версию Кремля о том, что (а) в этом конфликте Россия не является агрессором и (б) Россия — осажденная крепость, окруженная врагами, которые замышляют вторгнуться и разрушить ее.

Handelsblatt (Германия)

С точки зрения военных экспертов, неожиданное продвижение на российскую территорию не отменяет того, какая ситуация складывается на фронте на Украине. Украинские военные могли остановить вторжение российских войск в регион на севере Харьковской области, сообщил Handelsblatt Андраш Рац из Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), однако по всем остальным направлениям на линии фронта российские войска продвигаются медленно, но верно.

CNN (США)

Вторжение в Россию может быть попыткой Киева вынудить Москву перенаправить свои ресурсы [с линии соприкосновения] в другое место. Учитывая череду негативных событий на линии фронта, новости об успешном вторжении помогут Киеву поднять моральный дух своих войск и гражданского населения.

The Washington Post (США)

Хотя Белый дом недавно разрешил Киеву использовать предоставленное оружие для нанесения ударов по российским войскам в некоторых точках по ту сторону границы, ввоз боевых машин, поставляемых США, в Россию по-прежнему запрещен в качестве условия получения оружия Украиной. Американский чиновник, пожелавший остаться неназванным, заявил, что Вашингтон обращается к украинским военным, чтобы узнать больше об операции и ее целях.

Некоторые аналитики предположили, что целью Киева может быть прекращение всех поставок российского газа в Европу в качестве рычага давления. В четверг газ все еще поступал через Суджу — последний действующий пункт отгрузки по трубопроводу, по которому российский природный газ поступает в Европу через Украину. Украина получает хорошие деньги за транзит, но выразила желание положить конец оставшемуся энергетическому бизнесу России в Европе.

Forbes (США)

Вполне возможно, что украинская атака не является отвлекающим маневром. Напротив, это может быть именно то, чем кажется: серьезная попытка захватить и удерживать российскую территорию.

В этом случае конечная цель может быть дипломатической. Оккупация даже небольшой части России позволит Украине в ходе возможных будущих мирных переговоров обменять эту территорию на части Украины.

С другой стороны, украинские планировщики могут вообще не заботиться о гипотетических мирных переговорах. Они могут искренне надеяться на продолжение — хотя и с большим риском — вторжения в Россию.