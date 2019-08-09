Прокуратура заявила об ошибочном задержании 37 подростков 27 июля

Всего, по данным надзорного ведомства, полиция задержала на несанкционированном митинге, который прошел в центре Москвы 27 июля, 76 несовершеннолетних

Фото: Андрей Любимов / РБК

Во время несогласованной с властями акции протеста, которая прошла в Москва 27 июля, полиция ошибочно задержала 37 подростков. Об этом говорится в ответе московской прокуратуры на запрос кандидата в депутаты Мосгордумы и уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича (есть в распоряжении РБК).

Бунимович ранее обращался в прокуратуру с просьбой проверить законность задержания во время митинга несовершеннолетних, которых, по его данным, было 47 человек. «Полагаю, что не было достаточных оснований для задержания несовершеннолетних и применения к ним силы», — написал он.

В прокуратуре ему сообщили, что по итогам акции в отделения полиции правоохранители доставили 76 несовершеннолетних, из которых 53 — жители Москвы, а 23 — жители других российских субъектов. «В отношении 37 несовершеннолетних участие в несогласованной акции не подтвердилось», — говорится в ответе от замначальника отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних московской прокуратуры Алексея Львовича.

На 32 подростков правоохранители составили административные протоколы по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). В отношении родителей составили семь протоколов по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).