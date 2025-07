Почему Трамп пообещал ввести прямое управление Вашингтоном и Нью-Йорком

Дональд Трамп заявил о возможном возвращении Вашингтона под федеральный контроль и пригрозил тем же Нью-Йорку. Зачем Белый дом решил заняться городским управлением и насколько это реально юридически — в статье РБК

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Зачем Трампу контроль над Вашингтоном и Нью-Йорком

8 июля президент США Дональд Трамп заявил о возможном возвращении Вашингтона (федеральный округ Колумбия) под прямое управление центрального правительства, обосновав это ростом преступности в столице США. «У нас в Белом доме огромная власть, чтобы управлять городами, когда это необходимо. Мы могли бы управлять округом Колумбия», — сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Несмотря на то что действующая мэр Вашингтона демократ Мюриэль Баузер в целом ладит с нынешней администрацией, Трамп предположил, что назначенный им чиновник лучше справится с управлением городом. «Мы бы управляли городом так хорошо, надлежащим образом. Мы бы наняли лучшего человека для управления городом. Преступность была бы сведена к минимуму», — пообещал президент.

В 2023 году Вашингтон занял четвертое место в стране по уровню убийств (40,9 на 100 тыс. жителей). В 2024 году Баузер сообщила о снижении числа убийств на 32%, а насильственных преступлений — на 35%, но отметила, что город еще далек от статуса самого безопасного в стране. Острой проблемой остаются угоны автомобилей, нередко их лишаются конгрессмены и сотрудники их аппаратов.

Вашингтон основан в 1790 году на берегу реки Потомак на территориях, переданных штатами Мэриленд и Виргиния для размещения столицы. В городе использовались несколько форм управления. На протяжении почти века, с 1874 года, округом Колумбия руководил комитет из трех комиссаров, назначаемых президентом США. В 1967 году для управления городом был создан совет, состоящий из девяти членов и комиссара, которые также назначались главой государства. Закон о самоуправлении 1973 года (Home Rule Act) предоставил округу ограниченную автономию: избранный мэр и городской совет получили право действовать самостоятельно в вопросах местного самоуправления, но конгресс сохранил за собой право вето на местные законодательные акты и на их пересмотр.

Трамп также допустил введение федерального контроля над Нью-Йорком в случае победы на ноябрьских выборах мэра города демократа-социалиста Зохрана Мамдани, которого он назвал «полоумным коммунистом». «Мы собираемся навести порядок в Нью-Йорке... Возможно, нам придется навести там порядок напрямую из Вашингтона», — сказал президент. Он не стал уточнять, какие именно шаги предпримет в отношении Нью-Йорка, но пообещал сделать город «снова великим».

Мамдани, 33-летний политик с индийскими корнями родом из Уганды, недавно победил на праймериз Демократической партии, набрав рекордное число голосов. Он предлагает открыть муниципальные магазины в каждом районе (боро) Нью-Йорка, сделать автобусы бесплатными и заморозить арендную плату для всех жителей (около одного миллиона человек), увеличив налоги для корпораций и состоятельных горожан. На праймериз Мамдани обошел бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который теперь вынужден баллотироваться в качестве независимого кандидата. Так же поступит и действующий мэр Эрик Адамс, прежде баллотировавшийся от Демократической партии. Трамп публично поддержал Адамса, а Министерство юстиции США сняло с него обвинения в коррупции и взяточничестве, выдвинутые прошлой администрацией. «Я немного помог ему — у него была проблема», — сказал Трамп.

Возможен ли переход двух городов под контроль центрального правительства

Администрация Трампа может вернуть федеральный контроль над американской столицей, если конгресс отменит действие Закона о самоуправлении 1973 года, отмечает Reuters. При этом, напоминает агентство, Трамп высказывал подобные намерения еще в феврале, вскоре после вступления в должность, но никаких практических действий за этим не последовало.

По мнению старшего научного сотрудника отдела внутриполитических исследований ИСКРАН Павла Кошкина, качество управления Вашингтоном давно политизируется Трампом и его сторонниками, чтобы дискредитировать демократов, которые находятся у власти в традиционно «синем» округе. Однако попытка администрации США посягнуть на относительную независимость столицы может наткнуться на сопротивление либеральной оппозиции в Капитолии. «Хотя республиканцы контролируют обе палаты конгресса, они не обладают значительным преимуществом, у них каждый голос на счету. Демократы могут с легкостью саботировать законопроект трампистов о лишении Вашингтона права на местное самоуправление (Bringing Oversight to Washington and Safety to Every Resident, или BOWSER, предложен в феврале 2025 года) путем искусственного затягивания дискуссии вокруг этой инициативы», — пояснил эксперт.

Кошкин также напомнил, что у республиканцев есть другие легальные рычаги воздействия на американскую столицу. Например, они могут блокировать вступление в силу того или иного местного закона, одобренного законодательным собранием округа, и такие случаи уже были. В частности, два года назад сенат признал недействительным законопроект, смягчающий уголовное законодательство округа Колумбия.

Демократы, включая Баузер, поддерживают идею превращения Вашингтона в 51-й штат. Подобные дискуссии активизировались в 1980-х годах. На референдуме 2016 года 85% жителей округа Колумбия поддержали эту инициативу, а в 2017 году делегат от этого округа в палате представителей Элеанор Холмс Нортон подготовила соответствующий законопроект. В 2021 году его поддержала палата представителей, но билль не прошел сенат. В январе 2025 года документ был повторно вынесен на рассмотрение конгресса. Дискуссии о трансформации округа в отдельный штат носят несерьезный характер, полагает Кошкин.

Что же касается Нью-Йорка, то федеральные власти могут вмешаться в его управление только в случае, если возникнет угроза безопасности. «Правда, в этом случае администрация не сможет избежать судебных разбирательств с последующим привлечением Верховного суда. В целом Трамп не имеет права вмешиваться в дела отдельно взятого штата или города только по политическим мотивам: для этого требуется юридическое обоснование. А просто несогласие с идеологическим курсом президента таковым не является», — резюмировал эксперт.