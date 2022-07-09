Минтранс пообещал разобраться с пробками на границе с Грузией

На КПП Верхний Ларс на границе с Грузией из-за увеличения турпотока образуются большие пробки, а время ожидания в очереди достигает суток, сообщали в управлении МЧС по Северной Осетии

Фото: essentuki_online26 / VK

На контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс на границе с Грузией, где образуются большие пробки, а время ожидания в очереди достигает суток, в ближайшую неделю планируют запустить 12 новых полос, сообщил журналистам министр транспорта Виталий Савельев. До конца года в общей сложности начнет работать 39 полос. Сейчас их 13.

«На российско-грузинской границе есть узкое [место] — пункт пропуска Верхний Ларс, там были большие пробки. До настоящего момента там работало 13 полос для проезда грузовых и легковых автомобилей. В этом месяце мы введем дополнительно 12», — сказал он.

В Министерстве транспорта уточнили РБК, что технически уже готовы к работе 12 дополнительных полос. Их рассчитывают запустить в течение недели. К ноябрю планируется запуск еще 12 полос, а также двух за счет расширения, пояснили в ведомстве.

«Всего по окончании реконструкции пункта пропуска будут работать 39 полноценных полос движения для легкового и грузового транспорта (а было только 13)», — сообщили в Минтрансе.

Там добавили, что основные строительные работы в Верхнем Ларсе планируется закончить в конце года, полностью завершить модернизацию — в первом полугодии 2023 года.

По словам Савельева, в итоге пропускная способность КПП увеличиться более чем вдвое, с 1,5 тыс. до 3,5 тыс автомобилей в сутки.

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КПП Верхний Ларс находится на границе с Грузией в Северной Осетии, неподалеку от Владикавказа, на Военно-Грузинской дороге.

В начале июля управление МЧС по Северной Осетии сообщило, что из-за увеличения туристического потока пропускной пункт работает в авральном режиме, а ежесуточная пропускная способность превышена в два-три раза.

В ведомстве уточняли, что работают все 13 полос пропуска, но, несмотря на это, у границы скапливается много легковых и грузовых автомобилей. Ожидание в очереди может достигать суток, сообщали в министерстве.