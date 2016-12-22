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Патрушев связал угрозу дестабилизации в Крыму с политикой Украины
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Патрушев связал угрозу дестабилизации в Крыму с политикой Украины
Политика, 15:13
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Патрушев связал угрозу дестабилизации в Крыму с политикой Украины
По словам Николая Патрушева, угроза дестабилизации ситуации на полуострове сохраняется в связи с «деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины» и «агрессивной деятельностью украинских националистов»
Николай Патрушев (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Российские власти активно работают над обеспечением межнационального согласия в Крыму и удовлетворением «этнокультурных и социальных потребностей» местных жителей, однако возможность дестабилизации ситуации сохраняется, заявил прибывший в Севастополь секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, причиной этого является политика властей Украины.

«Они [угрозы] прежде всего связаны с деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины и особенно с агрессивной деятельностью украинских националистов, не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией», — сказал Патрушев (цитата по ТАСС).

По словам секретаря Совбеза, росту числа преступлений экстремистской направленности в Крыму способствует поведение радикального настроенных лидеров ​меджлиса крымского-татарского народа (организация запрещена на территории России), которые высказывают готовность к совершению диверсий и терактов. При этом Патрушев отметил, что не все важные объекты Крыма адекватно защищены от таких атак.

«Не в полной мере решены задачи по обеспечению защиты потенциально опасных объектов от террористических посягательств», — сказал Патрушев.

​По словам секретаря Совбеза, в 2017 году и первые месяцы 2018 года в Крыму выявлено более 1,5 тыс. нарушений законодательства в сфере противодействия ​терроризму и экстремизму и возбуждено 12 уголовных дел.

​9 июля Патрушев провел в Севастополе выездное совещание по вопросам обеспечения законности и правопорядка в Крыму. 

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Николай Патрушев
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