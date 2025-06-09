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Политика ,  
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К первому заму владимирского губернатора пришли силовики

К первому заму владимирского губернатора Ремиге пришли силовики
В отношении Ремиги проводятся следственные действия. Глава Владимирской области отметил, что замгубернатора пользуется уважением, но «все равны перед законом». Зебра ТВ пишет, что к делу могут быть причастны столичные следователи
Александр Ремига
Александр Ремига (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В отношении первого замгубернатора Владимирской области Александра Ремиги проводятся следственные действия, сообщили «Зебра ТВ» в пресс-службе главы региона Александра Авдеева. Позднее информацию подтвердили РБК в пресс-службе губернатора.

«К Александру Александровичу есть вопросы со стороны правоохранительных органов. Он работает в должности первого заместителя губернатора с 2020 года и пользуется уважением в регионе. Как бы то ни было, все равны перед законом. Экономический блок функционирует в штатном режиме», — говорится в комментарии, который получил РБК.

Со ссылкой на источник во владимирском правительстве «Зебра ТВ» пишет, что делом первого замгубернатора, вероятнее всего, занимаются силовики из других регионов, так как местные «ничего существенного не смогли сказать руководству региона».

Другой собеседник портала предположил, что претензии к Ремиге могли возникнуть у московских следователей. В качестве возможной причины он назвал якобы допущенные вице-губернатором «вольности» при использовании бюджетных средств, выделенных на развитие туризма.

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Первым вице-губернатором Владимирской области Ремига стал в апреле 2020 года, когда регион возглавлял был Владимир Сипягин. В его зону ответственности в частности входит государственно-частное партнерство, инвестиции, промышленность, научно-техническое и инновационное развитие, экономика, координация внешнеэкономических, международных и межрегиональных связей Владимирской области.

С 2009 года Ремига работал в правительстве Санкт-Петербурга в должности специалиста отдела инвестиционных проектов Управления по работе с отходами Жилищного комитета, а в дальнейшем — заместителя начальника управления по обращению с отходами Санкт-Петербурга. После он перешел в правительство Орловской области, где занял должность зампредседателя правительства региона по строительству, топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству. В 2019 году Ремига стал министром инвестиций, промышленности и транспорта Коми.

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Милена Костерева
Владимирская область следственные действия Александр Авдеев
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