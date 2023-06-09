«Политическим» замом главы МЧС станет бывший главный пожарный Москвы

Основным кандидатом на должность заместителя главы МЧС по общественно-политической работе стал генерал Илья Денисов. Службу собственной безопасности министерства возглавил полковник Александр Лялькин из группы «Альфа»

Основным кандидатом на должность заместителя главы МЧС по общественно-политической работе стал Илья Денисов, который сейчас в статусе замминистра отвечает за работу пожарно-спасательных подразделений.

Администрация президента согласовала кандидатуру бывшего руководителя столичного главка МЧС Ильи Денисова на должность замминистра по общественно-политической работе. Об этом РБК сообщил источник в министерстве, информацию подтвердил другой источник, близкий к министерству. На новой позиции он займется кадровой политикой и идеологической работой.

Также, по словам собеседников РБК, в МЧС назначен новый глава службы собственной безопасности, им стал бывший сотрудник спецподразделения ФСБ «Альфа» Александр Лялькин.

На сайте МЧС говорится, что генерал-полковник Илья Денисов закончил Тольяттинское высшее военное строительное командное училище, служил в военной школе младших специалистов Ленинградской военно-морской базы. Затем с 1995 по 2002 год находился на службе в подразделениях управления противопожарной службы МВД.

После того как противопожарная защита перешла в МЧС Денисов работал на различных руководящих должностях в министерстве. С 2008 по 2010 год был начальником Управления организации службы, подготовки и применения сил ЦУКС МЧС России по Москве, затем начальником Управления пожарно-спасательных сил Главного управления МЧС России по Москве, заместителем начальника Северо-Западного регионального центра МЧС и в 2015 году был назначен на должность начальника Главного управления МЧС по Москве.

В 2019 году Денисов стал заместителем министра. «Остальные заместители министра больше имеют опыт работы в силовых ведомствах, чем в ликвидации чрезвычайных ситуаций», — рассказал источник.

О новом руководителе службы собственной безопасности МЧС Александре Лялькине известно, что он служил в Центре специального назначения ФСБ «Альфа». В прошлом году телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ называл Лялькина заместителем начальника отдела спецопераций ГУСБ МВД и сообщал, что он служит в звании полковника.