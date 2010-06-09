Россия откажется от создания военных баз за рубежом

Россия не планирует создавать новые военные базы за рубежом. Об этом в своем выступлении перед членами Совета Федерации рассказал министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Глава военного ведомства заметил, в частности, что у России есть 4 военных базы за пределами страны. Увеличение их количества, по словам министра, будет "слишком обременительно".

Кроме того, А.Сердюков упомянул о запланированном сокращении Черноморского флота РФ. Министр сообщил, что численный состав флота уже определен: он меньше, чем 24 тыс. человек, которые были раньше.

При этом Минобороны намерено направить на базу Черноморского флота в Севастополе современное вооружение и новую военную технику. В ближайшее время эти вопросы будут согласованы в ходе личной встречи руководителей оборонных ведомств России и Украины.

Как заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, Минобороны РФ планирует также масштабное сокращение военных городков: из 8 тыс. должны остаться лишь 184. При этом сокращенные городки должны перейти под контроль субъектов РФ и органов местного самоуправления.