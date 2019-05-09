Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион

Доход Собянина за год увеличился более чем на миллион

Столичная мэрия обнародовала декларации о доходах московского градоначальника и других чиновников правительства Москвы. Согласно им, заработок Собянина за год увеличился на 1,09 млн руб. и составил 7,62 млн руб.

Сергей Собянин (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

За прошедший год мэр Москвы Сергей Собянин заработал 7,621 млн руб. Это следует из его декларации о доходах, которая накануне вечером была опубликована на официальном портале столичной мэрии.

Эта сумма на 1,09 млн руб. больше, чем прошлогодний задекларированный мэром столицы доход. Тогда, согласно официальным данным, Собянин заработал 6,531 млн руб.

Как и в прошлом году, в собственности мэра указан гараж площадью 26,8 кв. м, а в пользовании — квартира в России площадью 308,1 кв. м. Сведений о близких родственниках в декларации Собянина так же, как и в 2017-м, нет.

Наибольший доход в столичном правительстве, согласно документу, за прошлый год получил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин. Его заработок по сравнению с прошлым годом тоже увеличился (81,3 млн руб. в 2018 году против 76,7 млн руб. в 2017-м). В собственности у чиновника — таунхаус в 403 «квадрата» и квартира общей площадью 175,8 кв. м. Также Черемин задекларировал два автомобиля марки Mercedes (Mercedes 500 С-221 и Mercedes S-400 4matic) и один Lexus LX 570. В пользовании несовершеннолетнего ребенка чиновника в документе указана квартира (133 кв. м.) в России и жилой дом в 425,8 «квадратов» в Израиле.