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Европа обсуждает третий пакет санкций против России
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Европа обсуждает третий пакет санкций против России
Политика, 09 апр 2014, 20:56
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Европа обсуждает третий пакет санкций против России
Новое обострение ситуации на Украине, теперь уже в юго-восточных регионах, заставило США и ЕС опять заговорить о введении экономических санкций против России. Накануне глава Госдепартамента Джон Керри отметил, что США готовы ввести против России "новые жесткие санкции", подразумевая меры экономического воздействия. Брюссель, предположительно, также готовит экономические санкции, если Россия начнет действовать на юго-востоке Украины по "крымскому сценарию".
Фото: РБК

По данным портала Euobserver, Еврокомиссия 9 апреля провела брифинг с послами стран ЕС по поводу подготовки так называемого третьего раунда санкций. По информации издания, разрабатываемые санкции предусматривают ограничительные меры в отношении российских банков и финансовых организаций, торговли определенными категориями товаров. Также они запрещают европейским фирмам оказывать услуги нефтегазовым российским корпорациям и накладывают эмбарго на торговлю оружием с Россией.

Ограничения в отношении нефтегазовой отрасли могут распространяться на поставку технологий, инвестиции в новые месторождения и инфраструктуру, периферийные сервисы, такие как страхование и логистика. Однако, отмечает Euobserver, ЕС не рассматривает санкции по "иранскому образцу", то есть запрет на экспорт российской нефти.

Готовят проект санкционного документа, по данным издания, генеральные департаменты торговли и энергетики Еврокомиссии. Координирует подготовку генеральный секретарь комиссии, ирландский дипломат Кэтрин Дэй.

Также сегодня газета "Коммерсантъ" написала, что Евросоюз составил расширенный список российских граждан, на которых в случае эскалации конфликта на Украине могут быть распространены финансовые и визовые санкции. В список из 107 лиц, по данным газеты, попало практически все высшее руководство страны, а также популярные журналисты и ответственные за военную разведку силовики, однако нет никого российского бизнесмена. Напомним, аналогичные санкции ЕС уже действуют в отношении 33 граждан России и Украины.

Некоторые европейские дипломаты опасаются, что "эскалация конфликта", то есть вторжение российских войск на территорию юго-восточных регионов Украины, может начаться еще до ближайших выходных, и Евросоюз вряд ли успеет подготовить проект "третьего раунда". Лидерам ЕС потребуется время для того, чтобы оценить экономическое воздействие от потенциальных ответных мер со стороны России, включая уже действующий запрет на ввоз в Россию свинины из ЕС.

Задержки с подготовкой экономических санкций связаны с разногласиями в самом Евросоюзе по поводу того, как далеко европейские страны могут зайти в эскалации напряженности с Россией. В частности, накануне председатель Европарламента и потенциальный кандидат на должность президента Еврокомиссии Мартин Шульц заявил, что "Евросоюз уже принял меры" в отношении России и "на данный момент нет необходимости вводить новые санкции". Запрос РБК в Еврокомиссию пока остался без ответа.

В отличие от Евросоюза с его бюрократическими процедурами, США в случае дальнейшего обострения ситуации на Украине смогут ввести экономические санкции против России буквально одним движением руки - на основании уже существующего, но неактивированного указа президента Барака Обамы. Об этом говорил накануне госсекретарь Джон Керри, выступая перед комитетом сената по международным отношениям. Он отметил, что, если Россия не прекратит "свое давление и агрессию по отношению к Украине", США готовы ввести санкции, которые повлияют на ключевые сектора российской экономики - энергетический, банковский и горнодобывающий.

Алена Сухаревская

Теги: ЕС , Россия , санкции
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