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Политика ,  
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Суд отказался рассматривать протокол на Дудя за отсутствие маркировки

Протокол поступил в суд в конце января, а в начале февраля его рассматривать отказались. Дудя внесли в реестр иноагентов в апреле 2022 года, он безуспешно пытался оспорить статус
Юрий Дудь
Юрий Дудь (Фото: Дарья Исаева / Sport-Express / ТАСС)

Протокол в отношении журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом) из-за отсутствия маркировки на публикациях возвращен, говорится в материалах Кузьминского районного суда Москвы, передает ТАСС.

«Текущее состояние административного протокола по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов иностранным агентом с использованием интернета без указания, что эти материалы произведены иноагентом) в отношении привлекаемого лица Дудя Ю. А. возвращено», — сказано в документе.

Протокол поступил в суд 29 января, причина его составления не уточнялась, определение с отказом было вынесено судом во вторник, 4 февраля.

Дудь попал в реестр иноагентов весной 2022 года, после чего тот эмигрировал. Журналист пытался оспорить это решение и требовал «признать незаконным бездействие Минюста, выраженное в ненаправлении ему уведомления о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента». Верховный суд ему отказал.

В минувшем августе Таганский районный суд Москвы оштрафовал Дудя на 40 тыс. руб. из-за отсутствия маркировки иноагента в постах в телеграм-канале. В ноябре суд завел еще одно дело о нарушении блогером закона об иноагентах. В декабре ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах утверждал, что Дудю грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента (ст. 330.1 УК), что грозит лишением свободы на срок до двух лет.

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