Умер последний глава Совета министров РСФСР Иван Силаев

Иван Силаев (Фото: Роман Денисов / ТАСС)

Последний председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев умер в возрасте 92 лет. Сообщение об этом опубликовано на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в 1970-1974 гг. Иван Степанович Силаев», — говорится в сообщении.

Силаев возглавлял Совет министров РСФСР с июня 1990 по сентябрь 1991 года.

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