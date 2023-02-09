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Limp Bizkit выпустила клип с Путиным, Байденом и фразой «мы можем лучше»

«Мы можем сделать завтра лучше»: Limp Bizkit выпустила клип с Путиным и Байденом
Прошлое изменить нельзя, но начав сегодня, можно улучшить будущее, поется в песне Out Of Style. Музыканты Limp Bizkit представили в дипфейк версиях глав стран мира, спев о необходимости быть «в одной команде»
Фото: limpbizkit / YouTube
Фото: limpbizkit / YouTube

Американская рок-группа Limp Bizkit опубликовала видеоклип на песню Out Of Style («Не в моде». — РБК), использовав дипфейк версии президентов России Владимира Путина, Украины Владимира Зеленского, США Джо Байдена, глав КНР Си Цзиньпина и КНДР Ким Чен Ына. Видео размещено на YouTube-канале группы.

В клипе лидеры собираются в гараже и исполняют песню на музыкальных инструментах, роль Путина играет вокалист Фред Дёрст. Барабанщик Джон Отто «стал» Ким Чен Ыном, диджей Леорс Димантс — Зеленским, гитаристы Уэс Борланд и Сэм Риверс — Байденом и Си Цзиньпинем. На концерт смотрит при этом жарящий барбекю актер Том Круз (наиболее известный по ролям в фильмах «Миссия невыполнима») с надписью Woodstock на фартуке. В конце песни показываются кадры, на которых из жаренных сосисок выкладывается знак пацифика.

«Мы не можем изменить прошлое, но мы можем начать сегодня, чтобы сделать завтрашний день лучше», — звучит первая строчка песни, которую произносит Дерст.

В песне также звучат слова «мы должны быть в одной команде, в одной команде, если иначе — то мы ничто».

В сентябре 2015 года вокалист группы рассказал о готовности получить российский паспорт, а в октябре того же года, по данным «Известий», он написал администрации Крыма о желании пожить на полуострове для «замечательных результатов». Спустя два месяца, в декабре, СБУ запретила Дёрсту въезжать на Украину на пять лет до конца 2020 года в «интересах обеспечения безопасности» государства, его также включили в «черный список».

В 2015 году вокалист Limp Bizkit поднял на концерте в Воронеже плакат «Крым = Россия», позже он рассказал, что не понял смысл написанного. «Кто-то из зала бросил плакат на сцену, я взял его в руки, и тут все фаны одобрительно зашумели. Лишь полчаса назад моя супруга Ксения, которая, кстати, крымчанка, объяснила мне, что все это значит!» — пояснил Дёрст.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Путин Джо Байден Владимир Зеленский Ким Чен Ын Си Цзиньпин Limp Bizkit

Владимир Путин

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