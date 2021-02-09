В Лондоне опровергли сообщения о попытке королевы скрыть свое состояние

Ранее The Guardian со ссылкой на архивы писала, что в 1973 году королева Елизавета II предприняла успешную попытку влиять на законодателей. Она хотела, чтобы те изменили закон, который заставил бы ее раскрыть размер состояния

В Букингемском дворце опровергли сообщения о том, что в 1973 году королева Елизавета II оказывала давление на законодательную власть для того, чтобы скрыть от общественности размер своего состояния. Сообщение дворца цитирует The Independent.

Накануне The Guardian опубликовала расследование на основе документов из Национального архива Великобритании. Речь идет о законе, который в то время проходил обсуждение. Если бы он вступил в силу, королева вынуждена была бы раскрыть принадлежащие ей доли в частных компаниях и их стоимость.

По данным газеты, королева воспользовалась возможностью изменить неудобный для нее закон в рамках процедуры, называемой «королевское согласие». Его запрашивают до того, как парламент утвердит закон в случаях, когда обсуждаемая норма законодательства потенциально может затрагивать интересы монархии.

Как пишет The Guardian, королева уполномочила своего адвоката вести переговоры с законодателями об изменении закона. В итоге в него была внесена поправка, делающая исключение для определенных инвесторов, под которую попала и королева.