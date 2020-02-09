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Политика ,  
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Немецкий чиновник уволился по просьбе Меркель из-за «политического табу»

Томас Кеммерих победил на выборах премьера Тюрингии благодаря поддержке депутатов из оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Меркель назвала ход голосования «непростительным»
Фото: imago images / Christian Spicker / ТАСС

Уполномоченный правительства Германии по делам восточных федеральных земель Кристиан Хирте объявил в субботу, 8 февраля, об отставке. По его словам, он принял данное решение по личной просьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«В разговоре Меркель сказала мне, что я больше не могу быть уполномоченным федерального правительства по делам восточных земель. Следуя ее предложению, я попросил о своем увольнении», — написал он в Twitter. 

Ранее Хирте публично поздравил с назначением нового премьер-министра Тюрингии (федеральная земля в восточной Германии) Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП). Представитель канцлера в Восточной Германии в своем Twitter поприветствовал избрание Кеммериха и пожелал ему удачи на новом посту. «Поздравляю Кеммериха! Удачи в этом нелегком деле на благо свободного государства Тюрингия!», — написал он. 

Кеммерих победил на выборах в Тюрингии, благодаря поддержке депутатов из оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) — за его кандидатуру проголосовали все 22 парламентария от данной фракции. Всего Кеммерих получил в земельном парламенте 45 голосов. Как сообщает Deutsche Welle, это всего лишь на один голос больше, чем экс-премьер Тюрингии Бодо Рамелов от Левой партии.

Bloomberg уточняет, что назначение Кеммериха «нарушило табу», установленное национальными партиями, включая Христианско-демократический союз Германии (ХДС), которое запрещает сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии». Меркель со своей стороны призвала к отмене результатов выборов в Тюрингии, назвав обстоятельства избрания Кеммериха «непростительными» и «несоответствующими убеждениям Христианско-демократического союза (ХДС)».

Спустя два дня после назначения Кеммериха фракция СвДП сообщила, что новым премьер федеральной земли Тюрингия сложит свои полномочия с целью устранения «позорного пятна» поддержки со стороны АдГ. В субботу, 8 января, Кеммерих объявил о своей отставке. «Я верну в казну все вознаграждения, вытекающие из должности премьер-министра Тюрингии», — заявил он.   

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Ангела Меркель, Германия
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