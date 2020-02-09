Немецкий чиновник уволился по просьбе Меркель из-за «политического табу»
Уполномоченный правительства Германии по делам восточных федеральных земель Кристиан Хирте объявил в субботу, 8 февраля, об отставке. По его словам, он принял данное решение по личной просьбе канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
«В разговоре Меркель сказала мне, что я больше не могу быть уполномоченным федерального правительства по делам восточных земель. Следуя ее предложению, я попросил о своем увольнении», — написал он в Twitter.
Ранее Хирте публично поздравил с назначением нового премьер-министра Тюрингии (федеральная земля в восточной Германии) Томаса Кеммериха из Свободной демократической партии (СвДП). Представитель канцлера в Восточной Германии в своем Twitter поприветствовал избрание Кеммериха и пожелал ему удачи на новом посту. «Поздравляю Кеммериха! Удачи в этом нелегком деле на благо свободного государства Тюрингия!», — написал он.