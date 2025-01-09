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Политика ,  
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Прогресс стройки дороги для защиты от России в Балтии оказался медленным

Bloomberg: cтроительство дороги для защиты от России в Прибалтике идет медленно
Rail Baltica должен связать страны Балтии с остальной частью НАТО, в том числе — благодаря европейской колее. Однако смета проекта выросла втрое, запуск откладывается
Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press
Фото: Alexander Welscher / dpa / Global Look Press

Проект строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica продолжает сталкиваться с проблемами, пишет Bloomberg.

Со старта проекта в 2010 году прогнозируемые расходы резко возросли с €5,8 млрд до €15,3 млрд, большую часть расходов не получится покрыть ассигнованиями. По состоянию на октябрь, дефицит бюджета на строительство достигает €10 млрд. Согласно последним подсчетам, прямая прибыль от реализации проекта составит €6,6 млрд, косвенная — до €23,5 млрд, но все же, отмечает агентство, найти средства для таких вложений не просто.

Срок завершения строительства уже сдвинули с 2026 года на 2030-й. Главным виновником задержки является инфляция, темпы которой в балтийских странах превышали 20%. Bloomberg прогнозирует, что некоторые части Rail Baltica не получится реализовать в полной мере, как это было запланировано, даже если будет получено больше финансирования. Вместе с тем, эстонская сторона не исключает более раннего запуска своего участка пути, нежели было запланировано. Польский Centre for Eastern Studies (OSW) из-за задержек назвал проект «низкоскоростной железной дорогой».

Rail Baltica — проект 870-километровой железнодорожной линии. Путь планируется проложить от эстонской столицы Таллин через Литву и Латвию к границе Польши и дальше на юг. скорость поездов должна составить до 234 км/ч. Подобная скорость — «революционная» для этого маршрута, отмечает агентство, время пути из Таллина в Варшаву должно сократиться с 22 до 7 часов.

Проект имеет и военное измерение. До сих пор железнодорожные пути в Эстонии, Латвии и Литве проложены по советской колее, в связи с чем поезда из России могут свободно продолжать следование по балтийским странам. И напротив: пассажиры, следующие из Вильнюса в Варшаву, вынуждены делать пересадку на границе.

«Речь идет о демонстрации, что силы НАТО могут двигаться так же быстро или даже быстрее, чем российские силы. Прежде чем начнется реальный кризис, мы хотим иметь возможность перебрасывать тяжелое оборудование, боеприпасы — мы также хотим иметь возможность подать им сигнал не совершать ужасную ошибку, потому что мы готовы», — пояснил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

«К сожалению, растущие бюджеты — это скорее правило, чем исключение, когда речь идет о железнодорожных проектах», — отметил доцент кафедры будущих транспортных систем в Университете Бирмингема Марсело Блюменфельд.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Эстония Польша Литва Латвия
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