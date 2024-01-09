Аналитик допустил потерю Украиной еще части территорий в 2024-м

Time: Украина может потерять еще часть территорий в 2024 году

Ян Бреммер, главред Time и президент Eurasia Group, предупредил, что Украина в этом году может потерять еще часть территорий в противостоянии с Россией, а конфликт Израиля и ХАМАС может перерасти в более широкую войну в регионе

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Президент консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер в своей колонке главного редактора Time перечислил 10 глобальных рисков, которые могут возникнуть в 2024-м.

В частности, говоря о ситуации на Украине, он допустил, что она в новом году на фоне обладания Россией инициативой в боевых действиях может лишиться еще части территорий. По мнению Бреммера, этот год будет переломным в конфликте и неудача постигнет Киев, если он «не решит свои проблемы с живой силой, не увеличит производство оружия и не разработает реалистичную военную стратегию».

В отношении войны Израиля и ХАМАС аналитик предсказал эскалацию конфликта с риском перехода в более широкую войну в регионе, в том числе с вовлечением США и Ирана, если произойдет более жесткое столкновение Израиля и ливанской группировки «Хезболла». При этом желания эскалировать ситуацию у сторон конфликта нет.

Среди других рисков Бреммер назвал:

углубление политического раскола в США на фоне выборов;

развитие искусственного интеллекта при слабом контроле правительств;

усиление координации между Россией, КНДР и Ираном;

продолжение экономического спада в Китае;

замедление глобального экономического роста;

экстремальные климатические условия из-за явления Эль-Ниньо и т. д.

Издание Politico в первые дни января представило список «черных лебедей» на 2024 год, который подготовили опрошенные изданием эксперты. Бреммер в числе таких событий называл срыв выборов в США. Другие аналитики внесли в список переворот в России, который приведет к «концу власти» Владимира Путина, начало войны на Тайване и др.