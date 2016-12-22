Нетаньяху обвинил Иран в планах отправить в Сирию 100 тыс. боевиков

Биньямин Нетаньяху предупредил страны НАТО, что Иран «собирается направить в Сирию до 100 тыс. шиитских боевиков». Побочный результат будет в Европе, считает израильский премьер

Биньямин Нетаньяху (Фото: Tsafrir Abayov / АР)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в том, что, стремясь «завоевать» весь Ближний Восток, Иран собирается направить в Сирию 100 тыс. шиитских боевиков. Такое заявление премьер сделал на встрече в Иерусалиме с послами стран НАТО, сообщает The Times of Israel.

Если планы Ирана по отправке в Сирию боевиков осуществятся, в Арабской Республике произойдет столкновение радикальных суннитских и шиитских сил, в результате которого миллионы беженцев хлынут в Европу, предупредил Нетаньяху.

«Где будет побочный результат [суннитско-шиитского столкновения в Сирии]? В Европе. Куда идет человеческий поток? В Европу. Кто мешает этому прямо сейчас? Израиль? Сейчас Израиль действует в одиночку. Но я настаиваю, что это общий для нас интерес», — заявил Нетаньяху на встрече с послами стран НАТО.

Он подчеркнул, что Израиль помогает НАТО бороться с Ираном и остается «полностью приверженным предотвращению создания Тегераном военной базы в Сирии». «И мы подкрепляем наши слова действиями», — заметил он, не уточнив деталей.

Кроме того, Нетаньяху сообщил, что благодаря израильской разведке удалось предотвратить несколько десятков крупных терактов, в том числе в городах Европы. «Некоторые из них могли быть атаками с большим количеством жертв, крупнейшими в истории Европы, потому что они планировались с использованием гражданской авиации. Израиль предотвратил это и тем самым помог спасти жизнь многим европейцам», — приводит издание его заявление.

Какие-либо другие детали готовящихся терактов Нетаньяху не привел.