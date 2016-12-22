В Госдуме создали группу по изучению конфликтов интересов у депутатов

В Госдуме создали рабочую группу, которая изучит возможные конфликты интересов у депутатов. В течение месяца группа, в которую вошла в том числе депутат Поклонская, должна предложить изменения в антикоррупционное законодательство

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В Государственной думе во вторник, 9 января, создана рабочая группа для изучения вопросов о возможном конфликте интересов у депутатов. Об этом по итогам заседания совета нижней палаты журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает корреспондент РБК.

«Задача рабочей группы — изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов, и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов», — сказал он. Спикер нижней палаты добавил, что речь идет в том числе о случаях, когда парламентарии направляют запросы в различные структуры.

Володин пояснил, что с конкретными предложениями группа должна определиться «в течение месяца». В состав рабочей группы вошли, по его словам, председатели комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, а также руководители комиссий по контролю депутатских доходов Наталья Поклонская и по этике Отари Аршба (все — «Единая Россия»). Инициатором создания рабочей группы стала Поклонская.

«Поводом [для создания комиссии] стало обсуждение тем, связанных с конфликтом интересов, которые касались наших коллег, и понимание, что есть несовершенство закона», — заявил спикер нижней палаты.

8 декабря думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов рассмотрела материалы в отношении единоросса Андрея Палкина, который в позапрошлом году стал депутатом с самым большим доходом (678 млн руб.). Ранее в комиссию обратилось управление президента по вопросам противодействия коррупции, получившее, в свою очередь, жалобу от первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана: представители надзорного ведомства обвинили Палкина в написании депутатских запросов в личных интересах, что является прямым нарушением закона о статусе депутата. Как ранее рассказывали источники РБК, близкие к руководству «Единой России», руководство фракции объявило Палкину выговор, однако мандата его решили не лишать.

В свою очередь Поклонская в конце декабря внесла законопроект, где предложила досрочно прекращать полномочия депутатов, если те не урегулировали вопрос с конфликтом интересов. Источник РБК в «Единой России» говорил, что свою инициативу с фракцией Поклонская не согласовывала, но заявил, что фракция готова ее обсуждать.