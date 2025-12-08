 Перейти к основному контенту
0

Основателя iGоoods Куниса оштрафовали на ₽350 тысяч за донат ФБК

В Петербурге основатель iGоoods Кунис оштрафован на 350 тыс. руб. за донат ФБК
Григорий Кунис
Григорий Кунис (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Петроградский районный суд признал виновным основателя сервиса доставки iGooods и бывшего издателя газеты «Мой район» Григория Куниса по статье о финансировании экстремистской деятельности (ч.1 ст. 282.3 УК, до восьми лет лишения свободы), сообщает корреспондент «РБК Петербург». Осужденный полностью признал вину.

Суд не стал отправлять Куниса в колонию, его освободили в зале заседаний. Бизнесмену назначили штраф в размере 350 тыс. руб. за несколько денежных переводов Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр иноагентов, признан в России запрещенной экстремистской, нежелательной и террористической организацией и ликвидирован).

По данным следствия, в период с 5 августа 2021 года по 5 февраля 2022 года Кунис перевел на счета ФБК сумму в размере 3,5 тыс. руб.

Изначально суд назначил Кунису штраф 500 тыс. руб. Однако в результате с учетом времени, которое он провел в СИЗО, эту сумму снизили. Гособвинение запрашивало для Куниса шесть лет лишения свободы.

В 2015 году Григорий Кунис вместе с братом Дмитрием стал сооснователем сервиса доставки продуктов iGooods. Григорий, как следует из СПАРК, в составе учредителей не числится.

