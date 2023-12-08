Focus предрек появление «теневого канцлера» Германии

Бюджет Германии может столкнуться с дефицитом на €17 млрд, Шольц вернется в Берлин для срочных переговоров с ключевыми министрами. Лидер конкурирующей партии, возглавляющий Минфин, получит в случае кризиса больше полномочий

Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Немецкий министр финансов Кристиан Линднер станет, фактически, «теневым канцлером», так как средства федеральной казны окажутся под его контролем в результате срыва согласования бюджета на 2024 год, пишет Focus.

Согласно законам Германии, правительство в случае провала переговоров по бюджету сможет направлять средства только на зарплаты госслужащим, выплаты пенсий и пособий, а также иные обязательные расходы. Все другие статьи расходов должны будут одобрены министерством финансов специальными административными регламентами

Линднер — лидер партии СвДП, нынешний канцлер Олаф Шольц возглавляет СДПГ. Эти партии после последних парламентских выборов образовали коалицию «светофор» вместе с Союзом 90/Зелеными.

Дефицит бюджета на 2024 год, который оценивается в €17 млрд. Это произошло из-за решения Конституционного суда, который постановил, что план правительства по перенаправлению €60 млрд, оставшихся из чрезвычайного фонда борьбы с COVID-19, на финансирование зеленой программы страны является неконституционным.

Шольц из-за проблемы с бюджетом сократит продолжительность своего визита на климатическую конференцию в Дубае (COP28) и раньше вернется в Берлин для совместных переговоров с Линднером и сопредседателем партии Союз 90/Зеленые Робертом Хабеком, занимающим пост вице-премьера в «светофоре», выяснил Spiegel.

Единого мнения, как решать сложившийся кризис в правящей немецкой коалиции нет. СДПГ и Союз 90/Зеленые предлагают снова объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы нарастить объемы заимствования, однако Линдер вместе с СвДП против этой идеи, пишет издание.