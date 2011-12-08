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Губернаторов, проваливших выборы "Единой России", вызвали в Кремль
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Губернаторов, проваливших выборы "Единой России", вызвали в Кремль
Политика, 08 дек 2011, 11:57
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Губернаторов, проваливших выборы "Единой России", вызвали в Кремль
Губернаторы регионов, в которых партия "Единая Россия" набрала 35% голосов избирателей и менее, вызваны на совещание в Кремль. Губернатор Вологодской области Вячеслав Позгалев сообщил газете "Известия", что оно пройдет у первого заместителя руководителя администрации президента РФ Владислава Суркова.
Фото: ИТАР-ТАСС

Источник издания в окружении губернатора одного из субъекта, входящего в Северо-Западный федеральный округ, предположил, что на встрече "просто будут ругать". Он упомянул заявление премьер-министра РФ Владимира Путина, который говорил, что решения по кандидатурам глав регионов будут приняты только после президентских выборов.

Как пишет газета РБК daily, после разбора полетов по итогам выборов в Госдуму своих постов могут лишиться 18 российских губернаторов. Причем на смену им могут заступить нынешние министры правительства В.Путина и другие федеральные чиновники, которые покинут кабмин при новом премьере. Выяснилось, что "двоечники" рейтинга выживаемости губернаторов, составленного в ноябре 2011г. фондом "Петербургская политика", обеспечили партии власти низкие результаты в своих регионах.

Это Николай Виноградов (Владимирская область, 38,27%), Анатолий Бровко (Волгоградская область, 35,6%), Сергей Антуфьев (Смоленская область, 36,23%), Дмитрий Дмитриенко (Мурманская область, 32,02%), Игорь Слюняев (Костромская область, 30,74%), Сергей Дарькин (Приморский край, 33,43%). Эксперты считают их первыми в очереди на вылет.

Кроме того, своих постов могут лишиться Валерий Сердюков (Ленинградская область, 33,66%) и Илья Михальчук (Архангельская область, 31,90%). Набранные "единороссами" проценты могут не спасти от отставки Леонида Полежаева (Омская область, 46,81%), против которого играет его возраст: главе региона уже 71 год.

Полномочия В.Позгалева в июне 2012г. могут не продлить из-за набранных "Единой Россией" в Вологодской области 33,41%. В марте 2012г., скорее всего, уйдет нынешний губернатор Томской области Виктор Кресс (37,5%), который уже заявил о готовности к "кадровым решениям". В августе 2012г. по истечении срока полномочий главе Самарской области Владимиру Артякову придется расплачиваться за 38,86% голосов "ЕР".

Накопившиеся вопросы к главе Карелии Андрею Нелидову (например, неспособность выстроить взаимоотношения с городской властью в Петрозаводске) вместе с набранными голосами (32,26%) также позволяют ожидать его досрочной отставки. Отставка может грозить и губернатору Свердловской области Александру Мишарину (32,71%), который на прошлой неделе попал в серьезное ДТП и сейчас находится на лечении в Германии.

При этом задержаться в губернаторах могут Николай Денин (Брянская область, 50,12%), Александр Михайлов (Курская область, 45,72%) и Евгений Савченко (Белгородской область, 51,16%).

Теги: Вологодская область , Единая Россия , Кремль , Путин Владимир Владимирович , Дарькин , Игорь Слюняев , Кресс , Илья Михальчук ...
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