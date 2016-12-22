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Макрон назвал «великим солдатом» лидера французских коллаборационистов
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Макрон назвал «великим солдатом» лидера французских коллаборационистов
Политика, 05:07
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Макрон назвал «великим солдатом» лидера французских коллаборационистов
Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике со стороны оппонентов после того, как назвал «великим солдатом» Филиппа Петэна. Последний возглавлял коллаборационистов во время Второй Мировой войны
Фото: Francois Mori / AP

Выступая в среду, Макрон решил рассказать о заслугах маршала Петэна, который в 1940-1943 годах возглавлял правительство Виши – зависимое от нацистской Германии государство в южной части Франции. Президент напомнил о том, что во время Первой Мировой войны Петэн был одним из героев, сообщает Washington Post.

«Он был великим солдатам», - заявил Макрон. «Петэн надо помнить, как одного из семи маршалов, проявивших себя во время Первой Мировой войны. А политика – намного более сложная штука, чем нам хочется думать. И историю нашей страны я всегда рассматривал именно в этом ключе». – сказал президент Франции.

Заявление Макрона вызвало целый ряд критических замечаний в его адрес. Ему напомнили, что Петэн после капитуляции Франции открыто сотрудничал с нацистами, а его правительство выгнало более 76 тысяч евреев, многие из которых погибли в концентрационных лагерях. После войны Петэна сначала приговорили к смертной казни, но затем изменили высшую меру на пожизненное заключение. Лишь перед самой смертью в 1951 году ему разрешили покинуть тюрьму.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что военное прошлое Петэна не может изменить тот факт, что позже он запятнал честь мундира и совершил предательство.

Раскритиковал Макрона и глава совета еврейских организаций Франции Франсис Калифа. «Все что я хочу помнить о Петэне – то, что после войны он был подвергнут осуждению», - заявил он.

Ранее с предложениями реабилитировать Петэна выступал основатель Национального фронта Жан-Мари Ле Пен, который утверждал, что холокоста не было, а Петэн спас Францию.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Эмманюэль Макрон
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