Британский премьер заявил, что не поздравлял Путина с днем рождения
Британский премьер Кир Стармер заявил журналистам, что не поздравлял российского президента Владимира Путина с днем рождения, передает Bloomberg.
Так он ответил на вопрос журналистов о телефонном разговоре индийского премьера Нарендры Моди с Путиным, который состоялся накануне, 7 октября. Моди написал в X, что созвонился с «моим другом президентом Путиным», пожелал ему всего наилучшего и высоко оценил приверженность российского президента к углублению связей. Кроме того, Моди направил Путину свои поздравления.
«Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения», — заметил Стармер.
Моди поздравил Путина за несколько часов до прибытия в Индию британской делегации во главе со Стармером.
