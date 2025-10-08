 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Британский премьер заявил, что не поздравлял Путина с днем рождения

Премьер Стармер заявил, что не поздравлял Путина с днем рождения, как Моди
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: James Manning / Getty Images)

Британский премьер Кир Стармер заявил журналистам, что не поздравлял российского президента Владимира Путина с днем рождения, передает Bloomberg.

Так он ответил на вопрос журналистов о телефонном разговоре индийского премьера Нарендры Моди с Путиным, который состоялся накануне, 7 октября. Моди написал в X, что созвонился с «моим другом президентом Путиным», пожелал ему всего наилучшего и высоко оценил приверженность российского президента к углублению связей. Кроме того, Моди направил Путину свои поздравления.

«Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения», — заметил Стармер.

Моди поздравил Путина за несколько часов до прибытия в Индию британской делегации во главе со Стармером.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

