В Курске выбрали нового мэра
Депутаты Курского городского Собрания единогласно поддержали кандидатуру Евгения Маслова на пост мэра Курска, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.
«Поздравляю Евгения Николаевича: это огромная ответственность и ожидания, которые мы не имеем права не оправдать», — написал он.
Маслов — руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия». Всего на должность главы областного центра претендовало пять человек. На рассмотрение конкурсной комиссии Хинштейн внес две кандидатуры.
Материал дополняется
