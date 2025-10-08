В Курске выбрали нового мэра

Евгений Маслов (Фото: Hinshtein / Telegram)

Депутаты Курского городского Собрания единогласно поддержали кандидатуру Евгения Маслова на пост мэра Курска, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

«Поздравляю Евгения Николаевича: это огромная ответственность и ожидания, которые мы не имеем права не оправдать», — написал он.

Маслов — руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия». Всего на должность главы областного центра претендовало пять человек. На рассмотрение конкурсной комиссии Хинштейн внес две кандидатуры.

