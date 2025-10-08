 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские войска заняли Новогригоровку в Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения продвинулись по границе Запорожской и Днепропетровской областей
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области.

Этот населенный пункт расположен на границе с Днепропетровской областью чуть южней Калиновского, о контроле которого Минобороны сообщало две недели назад.

Материал дополняется

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Запорожская область
Материалы по теме
Политика
