Российские войска заняли Новогригоровку в Запорожской области
Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области.
Этот населенный пункт расположен на границе с Днепропетровской областью чуть южней Калиновского, о контроле которого Минобороны сообщало две недели назад.
Материал дополняется
