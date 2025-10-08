Российские войска заняли Новогригоровку в Запорожской области

Российские подразделения продвинулись по границе Запорожской и Днепропетровской областей

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области.

Этот населенный пункт расположен на границе с Днепропетровской областью чуть южней Калиновского, о контроле которого Минобороны сообщало две недели назад.

Материал дополняется